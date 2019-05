Lo que necesitas saber sobre el tinnitus

Es posible que hayas experimentado palpitaciones en tus oídos después de un concierto ruidoso o haber estado expuesto al ruido estruendoso de un taladro neumático.

Este fenómeno, el tinnitus agudo, generalmente desaparece después de un par de días.

Pero imagina que el zumbido, o un ruido igual de molesto, te dura un largo rato, y aumenta o disminuye pero nunca desaparece por completo, y en ocasiones empeora.

Esta puede ser la experiencia de alguien con tinnitus crónico, una percepción de palpitaciones (o zumbido) en los oídos. El 27% de los más de 122,000 miembros que respondieron a una encuesta reciente de Consumer Reports sobre audición y pérdida de audición reportan tener esta desagradable condición.

Según otra investigación, el 20% de las personas que la padecen sufren de síntomas tan graves que tienen problemas para dormir, dificultad para oír y concentrarse, aislamiento social, depresión, ansiedad y estrés.

La causa más común del tinnitus crónico es la pérdida de audición relacionada con la edad, que ocurre naturalmente a lo largo de los años. “Cuando las células ciliadas dentro de tu oído interno se dañan, es probable que afecte los mecanismos normales del cerebro, muy parecido a lo que sucede con un cortocircuito, y es esto lo que causa el zumbido”, explica Marc Bennett, MD, profesor asociado de otología y neuro-otología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Pero, la exposición a ruidos fuertes puede provocar tinnitus, según los Institutos Nacionales de la Salud. Y cada vez más, las personas jóvenes corren el riesgo de sufrir pérdida de audición y tinnitus, probablemente porque suelen escuchar dispositivos de audio personales en un volumen muy alto, dice Bennett. De hecho, un estudio publicado en Scientific Reports en 2016 encontró que casi el 30% de los adolescentes padecía de tinnitus crónico.

Otras causas incluyen la enfermedad de Meniere (un trastorno del oído interno causado por una presión anormal del oído), tumores benignos del oído y medicamentos como los tratamientos con antibióticos, eritromicina o de quimioterapia. En el caso de tinnitus relacionado con la medicación, el efecto es transitorio y por lo general desaparecerá al suspender los medicamentos. En casos raros, el tinnitus pulsátil (un zumbido o palpitación que se produce al mismo ritmo que tu corazón) puede aparecer en personas con enfermedades cardíacas.

Aquí te decimos lo que necesitas saber acerca de cómo ayudar a prevenir el tinnitus y qué puedes hacer si se presenta.

Proteger tus oídos, previene el tinnitus

La forma más eficaz de prevenir el tinnitus, ya sea agudo o crónico, es proteger tu audición, dice Catherine Palmer, PhD, profesora asociada en los departamentos de ciencias de la comunicación y trastornos y otorrinolaringología en la Universidad de Pittsburgh.

Eso significa que debes proteger tus oídos de ruidos fuertes. Quizá sepas que es importante usar tapones para los oídos o audífonos protectores cuando uses herramientas eléctricas ruidosas en el exterior, Y lo mismo debes hacer durante actividades sociales ruidosas (por ejemplo, un concierto ruidoso o un partido de fútbol) y presta atención a otras actividades durante las cuales puedas estar expuesto a sonidos fuertes.

Eso se debe a que incluso el tinnitus temporal es una señal de que ha ocurrido algún daño a tu audición y, con el tiempo, esto puede ir sumándose, explica Palmer.

Cualquier ruido que supere los 85 decibeles puede dañar la audición, dependiendo del nivel de volumen y la duración de la exposición. Por ejemplo, un evento deportivo puede ser de alrededor de 100 decibeles y puede dañar tu audición después de 15 minutos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Escuchar música en tu tableta al máximo volumen puede exponerte a 105 a 110 decibeles, lo cual comenzará a afectar tu audición en 5 minutos. (Puedes encontrar los niveles de otros ruidos comunes aquí).

Si crees que tienes tinnitus

Si experimentas una palpitación o zumbido en los oídos que dura más de uno o dos días (o parece surgir sin haberte expuesto a sonidos fuertes), consulta a un otorrinolaringólogo, un especialista en oídos, nariz y garganta (ENT).

El especialista te examinará la cabeza, oídos y cuello para descartar causas como la enfermedad de Meniere, y luego te referirá con un audiólogo para que revisen tu audición. En algunos casos, la causa podría no estar clara y tu proveedor de atención médica se basará en tu historial médico y los hallazgos de los exámenes para llegar a un diagnóstico, señala Rachel Georgopoulos, MD, ENT en la Clínica Cleveland.

No es fácil saber si el tinnitus se resolverá o persistirá, dice Palmer. “Después de múltiples exposiciones (a ruidos fuertes), es común que el tinnitus se vuelva crónico y no desaparezca, y es posible que empeore”, agrega.

Si el zumbido se vuelve crónico y molesto, unos sencillos ajustes en tu estilo de vida pueden ayudar. Asegúrate de dormir lo suficiente y limitar el estrés, dicen nuestros expertos. Y es posible que notes una mejoría simplemente si reduces el consumo de cafeína, que puede empeorar la ansiedad, dice Bennett. “Cuando estás ansioso, es más probable que te des cuenta y te moleste el tinnitus”, agrega.

Algunas investigaciones sugieren que las terapias de relajación como la meditación o el yoga pueden ayudarte: Un pequeño estudio publicado el año pasado en la revista médica International Archives of Otorhinolaryngology, por ejemplo, encontró que las personas que asistían a una clase de yoga semanal y practicaron poses en casa durante 3 meses reportaron mejoras significativas de sus síntomas.

Pero si después de estas medidas el tinnitus sigue interfiriendo con tu vida diaria, considera las siguientes opciones:

Dispositivos auditivos. Más de la mitad de las personas con tinnitus también reportan pérdida de audición, según la Academia Estadounidense de Audiología (American Academy of Audiology). Cuando padeces de ambas cosas, los dispositivos auditivos, junto con las medidas de estilo de vida, son la primera línea de tratamiento, dice Palmer.

Los dispositivos pueden distraerte del tinnitus, debido a que hacen que los sonidos en tu entorno se escuchen mejor, lo que mantiene los nervios de tu “audición” ocupados procesando los ruidos externos.

Algunos de estos dispositivos incluso producen un sonido continuo de bajo nivel que se dice que hace que el ruido del tinnitus sea menos molesto y entrometido. Pero, una revisión Cochrane de 2018 encontró que estos no funcionan mejor para aliviar los síntomas que los audífonos regulares.

Terapia cognitiva conductual (CBT). Esta terapia de conversación puede ayudarte a sobrellevar mejor tu afección y está respaldada por evidencia sólida. La CBT se puede usar para una variedad de problemas, desde el sueño hasta la depresión, pero en el caso del tinnitus, por lo general la realizan tanto un psicólogo como un audiólogo.

“Te enseña estrategias para manejar el estrés y aprender a ignorarlo para que no te moleste más”, dice Bennett. Un tipo de terapia conocida como Terapia cognitiva basada en la atención plena (MBCT, en inglés), que combina técnicas de atención plena como de meditación con CBT, redujo significativamente los síntomas y la ansiedad en aproximadamente la mitad de todos los pacientes, de acuerdo con un estudio publicado el pasado marzo en la revista Ear and Hearing. La cobertura de seguro para esto puede variar.

Terapia de reentrenamiento del tinnitus (TRT). Esta terapia, que por lo general la realiza un audiólogo, consiste en volver a entrenar a tu cerebro para que acepte los sonidos de zumbido como normales, en lugar de molestos, hasta que dejes de notarlo por completo. Es efectivo, pero el tratamiento puede durar meses o años. Y además de la asesoría, deberás usar un dispositivo que genera ruido de bajo nivel todo el tiempo. De acuerdo con un estudio de 2017 publicado en la revista Laryngoscope Investigative Otolaryngology, casi el 75% de las personas con tinnitus reportaron un alivio significativo después de 18 meses de TRT. Es común que no haya cobertura de un seguro.

Antidepresivos. Un estudio publicado en 2015 en el International Journal of Laryngology encontró que aproximadamente el 80% de los pacientes con tinnitus crónicos experimentaron ansiedad, el 59% sufría de depresión y el 58% tenía ambos. Los antidepresivos no tratan tu tinnitus, pero mejorarán tu estado de ánimo, lo que facilitará que puedas controlarlo, dice Bennett.

Terapias cuestionables. Las personas con tinnitus muy severo a menudo, comprensiblemente, están desesperadas por encontrar una cura, dice Palmer. Pero, gran parte de lo que se promociona en línea es realmente remedio de charlatán, señala. Se ha dicho que los suplementos como el gingko biloba o la melatonina tratan el tinnitus, pero no hay investigaciones sólidas detrás de esto.

Lo mismo ocurre con la estimulación magnética transcraneal repetitiva, en la que una bobina electromagnética colocada contra tu cuero cabelludo emite un pulso magnético que se dice que estimula las células nerviosas en el cerebro.

Es mejor que explores una o más de las terapias basadas en la evidencia que mencionamos anteriormente, dicen los expertos. Y si una no ayuda, trabaja con tu audiólogo y el ENT para encontrar otra terapia. “No hay cura para el tinnitus, pero hay formas de controlarlo que han sido exitosas para muchas personas”, dice Palmer.

Y tener paciencia con esto también podría ofrecerte algún beneficio. Con el tiempo, “las personas tienden a preocuparse cada vez menos por ello”, explica Georgopoulos.

Nota dell editor: Este artículo fue actualizado para aclarar algunos de los consejos de Catherine Palmer, PHD.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.