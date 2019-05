Los mejores rastreadores de ejercicio por menos de $200

Si estás atrasado en los objetivos de ejercicio físico de Año Nuevo y necesitas un pequeño incentivo adicional para levantarte y moverte, un rastreador de ejercicio puede proporcionarte el empujón adecuado.

Los modelos de hoy tienden a ser muy precisos al contar los pasos y monitorear la frecuencia cardíaca, según nuestros evaluadores. Y para las personas que no están familiarizados con los dispositivos portátiles, a menudo son más fáciles de dominar que un reloj inteligente. También son mucho menos caros.

El rastreador de ejercicio mejor calificado en nuestras calificaciones se vende por $170 (a continuación), por ejemplo. ¿El reloj inteligente mejor calificado? Prueba uno por $530.

Si estás atrasado en los objetivos de ejercicio físico de Año Nuevo y necesitas un pequeño incentivo adicional para levantarte y moverte, un rastreador de ejercicio puede proporcionarte el empujón adecuado.

Eso no significa que no puedas encontrar un reloj inteligente decente por menos de $300. Es solo que un rastreador de ejercicio puede tener más sentido para las personas con necesidades más básicas.

Tenemos más de 30 modelos de rastreadores de ejercicio en nuestras calificaciones actuales. Algunos de ellos tienen funciones de reloj inteligente, como GPS, almacenamiento de música incorporado y correo electrónico, mensajes de texto y notificaciones de llamadas telefónicas. Aquí hay algunos de los mejores modelos, todos con un precio inferior a $200.

Los miembros de Consumer Reports pueden ver los resultados completos de las pruebas y las calificaciones.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.