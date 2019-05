Los mejores timbres con video en 2019 para tu puerta

Si te ha tentado la idea de conseguir un timbre con video, no eres el único. Estas cámaras compactas de transmisión te permiten conversar por video con los visitantes y vigilar a las personas que pasean perros, los niños que regresan a la casa luego de la escuela, y las entregas de paquetes desde la pantalla de tu teléfono inteligente. Ladrones de paquetes del porche, cuídense.

Se pronostica que el gasto global de los consumidores en timbres con video prácticamente se triplicará entre 2018 y 2023, según la firma de análisis de datos Strategy Analytics, de $500 millones a $1.4 mil millones.

A medida que estos dispositivos conectados a Internet se hacen más populares, CR ha reforzado sus pruebas de laboratorio.

“Al igual que en las recientes mejoras en nuestras pruebas de cámaras de seguridad inalámbricas, mejoramos nuestras pruebas de calidad de imagen para desafiar a los timbres con video con situaciones de iluminación más complejas”, dice Bernie Deitrick, ingeniero de pruebas de Consumer Reports de timbres con video y cámaras de seguridad inalámbricas.

Nuestras pruebas de calidad de imagen evalúan la imagen de una cámara con buena luz, poca luz y sin luz (para determinar qué tan bien funciona su visión nocturna, para que puedas estar tranquilo de que ese escándalo afuera es otra vez solo los mapaches). Luego, agregamos varios niveles de retroiluminación a cada situación de iluminación.

También buscamos una amplia variedad de funciones inteligentes, que incluyen zonas de vigilancia (que pueden reforzar el área de enfoque que genera alertas de movimiento), reconocimiento facial (para detectar a personas conocidas y desconocidas), control de voz (con Amazon Alexa, el Asistente de Google y Siri de Apple) y geoperimetraje (geofencing) que enciende y apaga las cámaras a medida que transitas el área).

Todas las características anteriores se tienen en cuenta en nuestra exclusiva puntuación Smart IQ para dispositivos inteligentes para la casa. Por último, probamos el tiempo de respuesta de las alertas de teléfonos inteligentes desde los timbres de las puertas (algo esencial cuando alguien está esperando en la puerta de tu casa). Todos estos resultados de prueba se combinan en una puntuación general para cada modelo en nuestras clasificaciones de timbres con video.

Sigue leyendo para ver los mejores timbres con video de las pruebas de Consumer Reports, listados en orden alfabético, no por clasificación. (Los miembros de CR pueden ver las clasificaciones de cada modelo). Encontrarás modelos de August, Nest y Ring, que cuentan con visión nocturna, video HD, control de voz a través de asistentes digitales y audio bidireccional.

Para una inmersión más profunda, echa un vistazo a nuestras clasificaciones completas de cámaras de seguridad para la casa.

5 timbres con video estupendos

August Doorbell Cam Pro

Almacenamiento de video gratuito: 24 horas

Costos de suscripción opcionales: $5/mes o $50/año

Opinión de CR: El August Doorbell Cam Pro es un fantástico timbre con video, pero no es el modelo más inteligente que hemos probado. Recibe altas calificaciones en cuanto a calidad de video y tiempo de respuesta, pero una calificación regular para Smart IQ menos que ideal, debido a su falta de diversas funciones inteligentes en comparación con la competencia. Sin embargo, es uno de los dos modelos de nuestra clasificación que ofrece visión nocturna a color, gracias a su reflector incorporado.

El conjunto de características también incluye control de voz a través de Amazon Alexa y 24 horas de almacenamiento gratuito de video en la nube para clips de video activados por el detector de movimiento de la cámara (imágenes que capturan movimiento, sin interrupción de comunicación). Con una suscripción opcional al plan August Premium Recording, el espacio de almacenamiento de video disponible aumenta a 30 días consecutivos.

Timbre con video Nest Hello

Almacenamiento de video gratuito: Ninguno; solo 3 horas de fotos instantáneas

Costos de suscripción opcionales: $5/mes o $300/año

Opinión de CR: El timbre con video Nest Hello es uno de los mejores timbres con video que puedes conseguir. Recibe una calificación de Excelente por el tiempo de respuesta y ofrece una excelente calidad de video, pero cae en el medio del grupo con respecto a su Smart IQ. Las características de Nest Hello incluyen video HDR para una calidad de imagen vívida, geofencing, alertas personales, control de voz a través del Asistente de Google, mensajes pregrabados para cuando no puedas responder a la puerta y 3 horas de fotos instantáneas activadas por movimiento (no videoclips).

Con una suscripción opcional al plan Nest Aware, también obtendrás grabaciones continuas de video las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y reconocimiento facial y zonas de vigilancia. Ten en cuenta que Nest Hello se ofrece solo en versión cableada y no puede funcionar con batería. Si tienes un timbre que está cableado, funcionará bien.

Timbre con video Ring

Almacenamiento de video gratuito: Ninguno

Costos de suscripción opcionales: $3/mes o $100/año

Opinión de CR: Si vives en una casa sin timbre en la puerta, el timbre con video Ring es una excelente opción porque funciona con una batería recargable incorporada. También cuesta menos de la mitad del precio que algunos modelos de la competencia. Sin embargo, su precio más bajo implica un sacrificio en la calidad de video, donde recibe una calificación de Regular. A pesar de su calidad de video inferior, este modelo funciona muy bien en nuestras evaluaciones de tiempo de respuesta y Smart IQ.

En cuanto a las funciones, incluye control de voz a través de Amazon Alexa y el Asistente de Google, zonas de vigilancia (aunque no son tan personalizables como las de Ring Pro o Nest Hello), y horarios de alerta para evitar alertas en determinados momentos del día. Con una suscripción opcional al Plan Ring Protect, obtendrás 60 días de videoclips activados por movimiento.

Timbre con video Ring 2

Almacenamiento de video gratuito: Ninguno

Costos de suscripción opcionales: $3/mes o $100/año

Opinión de CR: Para un timbre con video que funcione con batería y con mejor calidad de video que el timbre con video Ring, considera uno algo más costoso, el Timbre con video Ring 2. Recibe la calificación Bueno de calidad de video y excelentes calificaciones para el tiempo de respuesta y Smart IQ.

Su conjunto de funciones incluye una batería recargable extraíble, control de voz a través de Amazon Alexa y el Asistente de Google, zonas de vigilancia (aunque no son tan personalizables como las de los timbres con video Ring o Nest Hello), y horarios de alerta. Con una suscripción opcional al Plan Ring Protect, obtendrás 60 días de videoclips activados por movimiento.

Timbre con video Ring 2

Almacenamiento de video gratuito: Ninguno

Costos de suscripción opcionales: $3/mes o $100/año

Opinión de CR: El Timbre con video Ring Pro requiere una conexión por cable y se supone que ofrece la misma calidad de video que el Timbre con video Ring 2, pero no logró satisfacer nuestra prueba de calidad de video, en la que apenas obtuvo la calificación Regular. Sin embargo, obtiene los mismos puntajes fuertes que el modelo anterior para Smart IQ y el tiempo de respuesta.

Viene con las mismas funciones que otros timbres de video Ring: horarios de alerta, control de voz a través de Amazon Alexa y el Asistente de Google, pero también tiene una función de zona de vigilancia que permite zonas mucho más personalizables que los modelos con batería de Ring. Con una suscripción opcional al Plan Ring Protect, obtendrás 60 días de videoclips activados por movimiento.

