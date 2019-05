Obtén una oferta en software y servicios de preparación de impuestos

La temporada de impuestos recién empieza; no obstante, si comienzas a prepararte ahora, quizás puedas obtener algunos de los diversos beneficios para los primeros que declararen impuestos.

Las ventajas incluyen promociones para ahorrar dinero desde software para “hacerlo tú mismo” y servicios en línea, hasta compañías de preparación de impuestos con locales físicos. Mientras que algunas ofertas se brindan durante la temporada de impuestos, otras solo se ofrecen en las primeras semanas o meses.

Si deseas utilizar un software de preparación de impuestos, moverse rápido tiene una ventaja: ahora encontrarás los precios más bajos. (Pagas cuando estés listo para presentar tu declaración). La mayoría de las compañías de preparación de impuestos para hacerlo tú mismo aumentan sus precios alrededor de la tercera semana de marzo. (La excepción es TaxAct, que congela su precio cuando inicias sesión por primera vez).

Pero antes de intentar obtener una oferta de software, verifica si eres elegible para usar un servicio gratuito de preparación de impuestos, como el portal Free File del IRS. (Como explicamos a continuación, hay restricciones de ingresos y de impuestos).

A continuación, se muestran promociones y ofertas destacadas de las grandes compañías de preparación de impuestos y del IRS.

Realiza la preparación y declaración de impuestos sin costo

Muchos contribuyentes son elegibles para preparar y presentar sus formularios de impuestos a través del portal Free File del IRS o con una oferta gratuita de servicio comercial. Estas herramientas para “hacerlo tú mismo” están en línea; sin descargas. Elige una en función de tus ingresos, situación fiscal y conocimiento fiscal.

• Tu ingreso de 2018 fue de $66,000 o menos y deseas recibir orientación. Free File del IRS permite a los contribuyentes con ingresos brutos ajustados (AGI) de $66,000, o menos, preparar y presentar sus declaraciones federales con un servicio guiado proporcionado por una compañía comercial de preparación de impuestos. (Para evaluar si eres elegible, usa tu AGI de 2017 como punto de referencia; búscalo en la parte inferior de la primera página de tu Formulario 1040 de 2017). El IRS calcula que el 70% de los contribuyentes pueden aprovechar el portal Free File del IRS.

Cuando ingreses al portal Free File del IRS, verás una lista con una docena de compañías de preparación de impuestos en línea que participan en el programa. Si bien un AGI de $66,000 es el límite de ingresos para el Free File guiado, cada compañía tiene sus propias restricciones, así que usa la Herramienta de búsqueda de Free File para encontrar una compatible con tu declaración.

Al igual que con el software comercial, Free File te hace una serie de preguntas sobre tu situación fiscal del año pasado, por ejemplo, si te casaste o si contribuiste a una cuenta de jubilación; luego, te hace nuevas preguntas según la información que ingresaste. Cuando termines tu declaración, puedes presentarla electrónicamente y organizar cómo deseas recibir tu reembolso o cómo pagar.

Sin embargo, hay diferencias. En el lado positivo, los programas de Free File no realizan ventas suplementarias, dice Tim Hugo, director ejecutivo de Free File Alliance, que se asocia con compañías de preparación de impuestos y el IRS para brindar el servicio. Eso significa que no verás anuncios que te recomienden actualizar a una versión pagada o a comprar productos, como un anticipo de reembolso de impuestos.

El principal inconveniente es que Free File no ofrecerá algunas de las funciones y extras que obtienes con los productos de preparación de impuestos pagados, como asesoramiento u orientación fiscal a través de chat, teléfono o videoconferencia unidireccional.

Free File te permite preparar y presentar solo declaraciones federales. Pero el IRS indica que 22 estados y Washington, DC, ofrecen una declaración de impuestos estatal gratuita en sociedad con compañías de software privadas. (Los estados: Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, New York, Oregon, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia y West Virginia). Al igual que con el formulario federal, un AGI de $66,000 es el límite para usar las herramientas guiadas estatales de Free File.

• Tus ingresos de 2018 superaron los $66,000 y tu situación fiscal es simple. Puedes preparar y presentar el formulario federal y el estatal de forma gratuita con la Edición gratuita de H&R Block. Block admite más formularios de impuestos (PDF) en su edición gratuita que la competencia. Debes realizar la deducción estándar para usarla; H&R Block dice que es mejor para inquilinos. No puedes usarlo, por ejemplo, si deseas detallar el interés de tu hipoteca o presentar el Anexo C para pérdidas e ingresos comerciales.

• Estás familiarizado con el formulario 1040. Si no necesitas las indicaciones o preguntas de un programa de preparación de impuestos para obtener la información correcta, puedes usar el “formulario rellenable” de Free File electrónico y no guiado del IRS. Debes ingresar los números y la herramienta realizará cálculos aritméticos básicos dentro de tu formulario federal. Puedes acceder a las instrucciones línea por línea si es necesario. Los contribuyentes con cualquier nivel de ingresos y en la mayoría de las situaciones fiscales pueden usar esta herramienta; visita esta página para conocer las limitaciones.

Deseas herramientas de preparación de impuestos para “hacerlo tú mismo” con descuento

Las compañías de preparación de impuestos a menudo se asocian con otras compañías u organizaciones para ofrecer descuentos en los precios de sus productos pagos. Así que consulta a tu empleador, banco, compañía de inversiones, sindicato u otro grupo afín para ver si calificas para una oferta.

Fidelity, por un lado, brinda a sus inversionistas hasta $25 en la preparación de impuestos de H&R Block, hasta $30 en TaxAct y hasta $20 en TurboTax. USAA ofrece de forma gratuita el servicio federal en línea TurboTax Deluxe a clientes militares en servicio activo de los Estados Unidos. hasta el 15 de marzo; otros clientes de USAA pueden obtener descuentos de TurboTax de hasta $20 hasta la temporada de declaración de impuestos. Los empleados de Regions Bank y Shipt pueden obtener servicios de preparación de impuestos con descuento a través de TaxSlayer.

También puedes encontrar descuentos para la preparación de impuestos a través de sitios web como Groupon y Offers.com. (En un motor de búsqueda, escribe el nombre del producto y la palabra “descuento” o “cupón”). Consulta también a los minoristas en línea como Amazon.

Quieres una bonificación (más allá de tu reembolso)

• H&R Block. Si adquieres el servicio de preparación de impuestos en línea de H&R Block o el software de impuestos de escritorio de H&R Block a través de Amazon y diriges la totalidad o una parte de tu reembolso de impuestos a una tarjeta de regalo electrónica de Amazon, serás elegible para que se aplique un 5% adicional de tu reembolso en la tarjeta de regalo. La oferta finaliza el 15 de abril. Revisa la letra pequeña aquí (PDF).

• Jackson Hewitt. Si el IRS determina que tienes derecho a un reembolso superior que el que Jackson Hewitt calculó por ti, Jackson Hewitt te dará $100. Las referencias de nuevos clientes a los locales de Jackson Hewitt te permiten ganar $20 por cada persona que refieras. Según nos indicó un portavoz, no hay un máximo o mínimo para ganar la bonificación por referencia.

• Liberty Tax. Consulta a tu franquicia local de Liberty Tax para ver exactamente en qué ofertas está participando. “Las franquicias locales pueden optar por participar en nuestras promociones o no”, nos dijo un portavoz. Estas dos son algunas de las promociones que ofrece la compañía. Cada promoción puede incluir exclusiones o limitaciones.

Los clientes que completen sus declaraciones en las oficinas participantes de Liberty Tax antes del 16 de febrero pueden ser elegibles para recibir $50. La oferta no se puede combinar con otras.

Los clientes que completen sus declaraciones en las oficinas participantes de Liberty Tax pueden obtener hasta $50 por cada persona a la que refieran que termine declarando sus impuestos con Liberty Tax. El nuevo cliente también recibe un descuento único de hasta $50 en servicios de preparación de impuestos.

TaxAct. Los clientes pueden obtener hasta $100 agregados a su reembolso si declaran impuestos con TaxAct y reciben su reembolso en una opción de las opciones de tarjeta de regalo disponibles de varios minoristas que participan en el Mercado de reembolsos de TaxAct.

Los clientes que refieran a un amigo o familiar como nuevo cliente de TaxAct pueden recibir una tarjeta de regalo de Amazon de $20. La persona a la que refieren también recibe un 20% de descuento en las tarifas de declaración de impuestos. Para que ambas partes reciban sus recompensas, el nuevo cliente debe declarar sus impuestos con TaxAct.

