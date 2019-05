¿Realmente necesitas tomar más vitamina D?

De acuerdo con algunos informes, estamos en medio de una “pandemia” de deficiencia de vitamina D, lo que aumenta el riesgo no solo de fracturas óseas sino también de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, depresión y más. Y las preocupaciones acerca de estos peligros han llevado a un aumento en la detección de vitamina D y el uso de suplementos: el 31% de los estadounidenses de 60 a 69 años y el 39% de los mayores de 70 años toman píldoras de vitamina D en dosis altas (1,000 unidades internacionales o más) .

“Tener niveles bajos o deficientes no es parte del envejecimiento normal, pero es muy común”, dice Audrey Chun, MD, profesora asociada de geriatría y medicina paliativa en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York.

Ella dice que a medida que las personas envejecen, tienden a pasar menos tiempo bajo el sol, que es lo que incita al cuerpo a producir vitamina D, y son menos eficientes en la producción del nutriente.

El problema es que hay mucha confusión sobre la definición de deficiente y si se necesita más vitamina D que las 600 UI recomendadas diariamente (800 UI para una persona mayor de 70). Hay estudios recientes que han cuestionado el valor de los suplementos de vitamina D para la mayoría de las personas.

Antes de pedirle a tu médico una prueba o comenzar a tomar píldoras, ten en cuenta estos hechos.

La evidencia sobre la vitamina D extra

“Sabemos que las personas con niveles bajos de vitamina D corren el riesgo de tener problemas de salud, pero la pregunta es: ¿Si tratas la vitamina D baja, puedes prevenir esos problemas?” Dice la Dra. Erin Michos, profesora asociada de medicina y epidemiología en la Escuela de Medicina de la Johns Hopkins University. “Y no ha habido ningún juicio que demuestre que este es el caso”.

Un estudio reciente de más de 25,000 personas de 50 años o más, publicado en el New England Journal of Medicine, encontró que tomar 2,000 UI de vitamina D al día durante 5años no disminuía la incidencia de cáncer o enfermedad cardiovascular.

“Incluso aquellas personas que tenían niveles bajos de vitamina D para empezar no vieron ningún beneficio”, dice Michos.

En cuanto a la formación de hueso y la prevención de fracturas en las personas mayores, “muchas personas piensan que la evidencia es más sólida de lo que es”, dice Michos.

En un estudio de 379 adultos mayores de 70 años publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, las dosis mensuales de vitamina D (que promediaron 400, 800 y 1,600 UI diarias) no aumentaron la masa ósea ni previnieron caídas. Un análisis de 81 estudios (PDF) publicado en 2018 en la revista Lancet Diabetes & Endocrinology llegó a una conclusión similar.

“No encontramos evidencia de que la vitamina D previniera caídas y fracturas, pero hubo muy pocos ensayos con personas con niveles de vitamina D realmente bajos”, dice Alison Avenell, MD, Directora médica de investigación de servicios de salud en la Universidad de Aberdeen en Escocia y uno de los autores del estudio.

¿Quién necesita ser examinado?

Los médicos usan un análisis de sangre llamado 25 (OH) D (25-hidroxivitamina D) para verificar los niveles de vitamina D, pero no existe un consenso general acerca de lo que constituye un nivel “normal”, según el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, que establece recomendaciones sobre intervenciones preventivas de salud y pruebas de detección.

Un nivel “bajo” de un laboratorio podría ser un nivel “adecuado” de otro laboratorio.

Los expertos a menudo confían en las pautas de la Academia Nacional de Medicina: menos de 12 nanogramos por mililitro se considera deficiente; entre 12 y 20 ng / mL es bajo. En el estudio NEJM, entre aquellos a quienes se les realizó la prueba de vitamina D, solo el 13% cayó por debajo de 20 ng / ml.

“No recomendamos el examen de vitamina D en general para los adultos mayores”, dice Chun. Las personas que son frágiles o en hogares de ancianos deben ser revisadas. “También es razonable someterse a un examen de detección si eres una mujer posmenopáusica que podría tener osteopenia u osteoporosis. Y los hombres de 75 años o más también deberían considerar hacerse la prueba de detección, ya que también tienen riesgo de osteoporosis”.

Dónde obtener tu vitamina D

La luz solar en la piel (15 minutos durante las horas pico) desencadena la síntesis de vitamina D. La vitamina D también se encuentra en la leche fortificada, los cereales y el jugo de naranja, el salmón salvaje, las yemas de huevo, las sardinas, y el atún enlatado.

La mayoría de las personas pueden satisfacer sus necesidades de vitamina D sin un suplemento, por lo que no hay razón para tomarla, a menos que el médico lo indique.

Más vitamina D no es mejor, especialmente porque el exceso de nutrientes podría aumentar el riesgo de cálculos renales en algunas personas.

Nota del editor: Este artículo también aparece en la edición de abril 2019 del boletín Consumer Reports on Health.

