Aficionado agredido por Neymar denuncia amenazas y no puede salir

Nelson está arrepentido de haber provocado al delantero brasileño del PSG

A veces una patada a destiempo, una acción un segundo retrasada pueden cambiar el resultado de un partido. Un gol sobre la hora o la aplicación del VAR en los minutos finales, pueden ser determinantes para el futuro de un equipo en un campeonato.

Pero también, fuera de la cancha, una declaración o una acción pueden modificar el rumbo. Tanto para los jugadores como para los hinchas.

Fue así, el caso del hincha que se burló de Neymar tras el partido del París Saint-Germain con el Rennes. Esa acción lo condenó y su semana se vio envuelta en acusaciones, amenazas y encierro en su casa.

Esta semana fue atípica para Nelson, el fanático que tuvo una frase poco feliz para con Neymar y así pagó sus consecuencias.

#FútbolHD ¡La pagó con el hincha! Neymar, mientras subía a recibir su medalla de subcampeón de la Copa de Francia, se enfrentó a un hincha que le reclamaba su mal juego y lo terminó golpeando. PSG cayó ante el Stade Rennais en penales. ¿Qué te parece la reacción del brasileño? pic.twitter.com/p1B9F2CO7A — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 28, 2019

Ese momento en el que dijo “Aprende a jugar a la pelota“, lo condenó. No solo por la mirada fulminante que le dio el jugador brasileño, sino que también porque tras ser buscado por la prensa local, recibió amenazas en la puerta de su casa.

“Hay gente que ha dado la dirección de mi casa en las redes sociales. Va demasiado lejos. Soy una persona que ama la vida, salgo. Desde hace una semana, no he salido de mi casa. Y si necesito que salir, ya no lo hago solo”, dijo el hincha envuelto en miedo y confusiones.

El hincha pidió reunirse con Neymar para disculparse en persona, y aclaró el momento de su reacción.

“Me arrepiento de las palabras que dije, pero no fueron una provocación. Entre los aficionados, nos reímos, nos divertimos. Así es como sucede. Dentro y fuera del estadio. Ahora, por supuesto, lamento mis palabras a Verratti y Buffon. Pero Neymar no debería haber reaccionado así. El es un profesional. Está acostumbrado. Es parte del trabajo, ¿verdad?”, declaró.