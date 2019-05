9 ventajas de comprar un auto eléctrico hoy

Manejar un auto eléctrico no es necesariamente costoso

Los autos eléctricos son tendencia en la industria automotriz, pero todavía hay personas que no están al tanto de los beneficios que ellos otorgan. En este artículo detallaremos 9 de ellos.

1. Cero emisiones

Un auto eléctrico no emite gas contaminante mientras está en funcionamiento, por lo que es un punto extra para ti y para el medio ambiente.

2. Menos averías mecánicas

El auto eléctrico no cuenta con un motor tradicional ni tampoco con un embrague convencional. Hay muy pocos componentes en movimiento dentro de un auto eléctrico, por lo que las averías mecánicas posibles son muy reducidas.

3. Poco mantenimiento

Como consecuencia de lo anterior, un auto eléctrico no requiere de todos los cuidados de un vehículo común. El mantenimiento se reduce a una revisión del motor eléctrico y baterías cada cierto tiempo.

4. Sin consumo de combustible

Como es lógico, un auto eléctrico no consume combustible fósil alguno. No hay que llenar el depósito ni tampoco preocuparse si se consume más o menos. El auto eléctrico se puede cargar en la noche cuando no es utilizado.

5. Facilidad de aparcamiento

En algunas ciudades del mundo los conductores reciben tarifas de aparcado menos costosas si estacionan un auto eléctrico.

6. Conducción más cómoda y sencilla

Los autos eléctricos no emiten ruido ni requieren un constante cambio de marchas. Ambas cosas representan un importante descanso en cuanto a las tareas de conducción.

7. Condiciones de financiación

Las compañías de autos están especialmente interesadas en que se vendan los autos eléctricos, por lo que suelen ofrecer planes accesibles de financiación para asegurar que ellos se vendan a granel.

8. Uso de carriles especiales

En algunos países, a los autos eléctricos se les permite circular por carriles especiales, lo que puede suponer un ahorro de tiempo crucial.

9. Peaje libre

En determinadas zonas los autos eléctricos no pagan peaje en días laborales. Y a medida que la industria siga impulsando la conducción de este tipo de vehículos, irán apareciendo nuevos beneficios en cada región.

En definitiva, estas ventajas hacen que a largo plazo, conducir un auto eléctrico sea la mejor opción. Pero si no estás tan convencido de hacer un cambio tan radical, descubre cuáles son los beneficios de conducir un auto híbrido.