Houston: Asesinan a un hombre que cuidaba a personas de la tercera edad

HOUSTON-. Un hombre que se dedicaba a cuidar personas de la tercera edad con enfermedades mentales fue asesinado el lunes por la mañana en el noroeste de la ciudad.

La familia de la víctima de 33 años dijo que no entienden porque alguien atacó a un hombre que cuidaba a gente en necesidad y que erá tan noble.

Antonio Anderson, fue la persona encontrada sin vida a unos metros de la casa ubicada en la cuadra 7200 de la calle Edmont casi esquina con West Montgomery.

Anderson fue encontrado a eso de las 2:45 a.m. luego de que varias personas escucharon ruidos de una persona tratando de forzar una de las puertas. Cuando salieron vieron a Anderson en el piso herido de bala.

No se encontró una pistola y detectives dicen que por ahora no tienen mayores pistas. Las personas que escucharon los ruidos no alcanzaron a ver al sospechoso.

Si se tiene información sobre este caso puede llamar al 713-308-3600 o a Crime Stoppers 713 222-TIPS.