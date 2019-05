Jennifer López lista para la Met Gala 2019 con vestido Versace

La "Diva del Bronx" acaparará las miradas de todos

Jennifer López es una de las famosas que imponen moda con cada atuendo que luce en público. La conocida “Diva del Bronx” es atrevida y acapara la atención de todos cuando aparece en eventos de alfombra roja.

Así será en la Met Gala 2019 en donde reveló en “Un nuevo día” que vestirá de Versace. Este año la temática es “Camp: Notes on Fashion”, inspirado en el ensayo de Susan Sontang de 1964. No se trata de la actividad forestal si no de un estilo exagerado.

López dijo en el matutino de Telemundo que asistirá con su prometido Alex Rodríguez, así como lo ha hecho durante las últimas galas.

JLo y A-Rod en el 2018.

López en el 2017.

López y Rodríguez en el 2017.