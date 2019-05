El pleito legal entre Alfredo Adame y Diana Golden no tiene para cuando terminar

La actriz presentó una demanda contra su colega por difamación

La batalla legal entre Alfredo Adame y Diana Golden no tiene para cuando terminar.

El actor compartió que hace unos días tuvieron una audiencia conciliatoria tras la demanda que ella presentó contra él por difamación.

En esa reunión se le pidió al histrión que le diera una disculpa a Golden, sin embargo él se negó.

“Yo cuando me presenté con la licenciada a la audiencia conciliatoria ella dijo que quería una disculpa, pero yo no le pido nada porque nada malo he hecho ni le voy a pedir una disculpa ni pagarle nada.

“Ya se dieron cuenta que le salió el tiro por la culata, tiene un abogadillo ratonero que le anda calentando el coco y creyeron que iba a ser fácil, no se dieron cuenta que alcoholizada y drogada iba a decir estupideces, donde solita se puso la soga al cuello“, compartió.

Adame incluso agregó que lo único que quiere Diana es revivir su carrera y lo está utilizando para eso.

El actor también habló de su nueva conquista, una persona a quien apenas está conociendo y de quien no quiso revelar su identidad.

“Esta pretendida y hermosa mujer es una mujer con clase, con estilo, con educación, de muy buena familia, valores, principios, una señora divorciada, con una vida maravillosa.

ASÍ LO DIJO

“Con lo de Diana Golden no busco nada, es una muerta de hambre, si se quieren agarrar de mí para sacar de ultratumba sus carreras, que se la piensen mejor, porque conmigo las cosas no son fáciles”.

Alfredo Adame, Actor

POR: Elizabeth García