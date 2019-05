Defendí el seguro médico de los trabajadores de hoteles, ahora llevaré la cobertura de salud al siguiente nivel

María Elena Durazo es senadora estatal del distrito 24 de California y es autora de SB 29 (Health4All Adults).

Creciendo dentro de una familia de trabajadores agrícolas migrantes, viajábamos de ciudad en ciudad a través de California y Oregón siguiendo la ruta de la cosecha.

Era casi imposible para nosotros obtener atención médica; incluso de niña comprendí, que nuestro sustento económico y nuestra salud estaban fundamentalmente entrelazados.

Son estos mismos recuerdos de mi juventud los que me llevaron a luchar y ganar un seguro de salud para decenas de miles de familias trabajadoras en la industria hotelera. Y ahora, como senador estatal, estoy llevando la lucha al siguiente nivel: Eliminando una barrera a la atención médica para todos los californianos indocumentados.

Nadie debería tener que sufrir o morir por una condición médica tratable, sin importar el lugar de nacimiento. Es por eso que he creado la ley SB 29 “Health4All Adults Act” (en inglés) que extendería Medi-Cal integral a todos los californianos que son elegibles por sus ingresos, independientemente de su edad o estado migratorio.

En este momento, hay californianos que están explícitamente excluidos de la cobertura de salud rutinaria, preventiva e incluso vital. A más de 1.4 millones de californianos se les prohíbe acceder Medi-Cal debido a su estatus migratorio, lo que los convierte en el grupo más extenso que permanece sin seguro médico en nuestro estado.

Los californianos indocumentados están profundamente arraigados en la sociedad de nuestro estado. Son nuestros vecinos, impulsan nuestra economía y se preocupan por los miembros de nuestras comunidades. Pero también sufren innecesariamente los efectos dolorosos de la exclusión de la atención médica debido a su estatus migratorio.

Una comunidad saludable apoya a una fuerza laboral robusta. Los inmigrantes indocumentados ayudan a impulsar la economía de California a través de su trabajo e impuestos, contribuyendo con aproximadamente $ 3 mil millones anuales. Sin embargo, están excluidos de la red de programas de seguridad social que sus valiosas contribuciones ayudan a sostener.

No tiene sentido, ni refleja nuestros valores, excluir a un segmento significativo de nuestra población de los programas de atención médica. Los miembros de nuestras comunidades tienen que depender de salas de emergencia y atención de último minuto. Sin embargo, la atención de emergencia no brinda servicios preventivos. Al igual que luché por las recamareras, los lavaplatos y los cocineros de la industria hospitalaria, me comprometo a luchar para que todos los californianos prosperen.

Pronto, nuestros líderes electos en Sacramento tendrán la oportunidad de apoyar la medida SB 29, Health4All Adults. Si se aprueba, California sería el primer estado en dar este paso innovador para fortalecer la salud de todos los californianos.

Todos los californianos deberán tener acceso a la atención médica para que todos nosotros seamos saludables. California será más fuerte cuando todos estemos cubiertos.

María Elena Durazo se desempeña como Senadora Estatal del Distrito 24 de California y es autora de SB 29 (Health4All Adults). Desde 2006 hasta 2014, fue la primera mujer secretaria- tesorera de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, AFL-CIO, el segundo consejo laboral más grande del país. En 2004, se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de UNITE-HERE International.