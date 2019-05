Desirée Lowry recuerda su embarazo con foto completamente desnuda

View this post on Instagram

Un #tbt muy especial en honor al día de las madres! Aquí estamos Felipe Andrés y yo durante una de las etapas mas bellas de mi vida- la otra cuando tuve a mi primogénito Roberto Fabián. Mi vida cambió para siempre con estos grandes regalos de Dios. Mi adorado Roberto y mis hijos son mi todo y vivo agradecida de la vida por tenerlos a mi lado! Todo con ellos y por ellos! Foto de @omarcruzphoto para la revista Caras PR. H&M @juniormelendezmelendez #mothersday2019 #mamabendecida #vidaaotronivel