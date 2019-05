¿ICE no está haciendo redadas?

La agencia migratoria tiene operativos de rutina todo el tiempo

Hace casi un mes fue la última vez que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó una redada de grandes proporciones, que derivó en la detención de 146 personas en una movilización en la región de Nueva Inglaterra, que incluye los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.

Aunque no dio detalles de los detenidos, la agencia publicó en su cuenta de Twitter la información general y señaló que la redada forma parte de un plan nacional enfocado en inmigrantes arrestados previamente o sentenciados por manejar bajo influencia del alcohol o las drogas (DUI), plan que comenzó a principios de este 2019, permitiendo también capturas en Nueva York y Nueva Jersey.

Desde entonces, ICE no ha reportado grandes redadas, pero eso no significa que no las esté planeando o lleve a cabo movilizaciones más enfocadas.

Este diario ha preguntado en otras ocasiones a “La Migra” sobre sus movilizaciones y, por razones de seguridad y tácticas, no se revelan los operativos en curso o planeación.

Sin embargo, ICE también señaló que mantiene operativos permanentes, ya sea focalizados o especiales contra inmigrantes indocumentados en todo el país.

“ICE lleva a cabo este tipo de operaciones de cumplimiento específicas con regularidad y desde hace muchos años”, indicó la agencia en un reporte. “El enfoque de estas operaciones de cumplimiento es consistente con los arrestos rutinarios y específicos”.

Es decir, que no reporte nuevas redadas no significa que la agencia no las lleve a cabo, sobre todo en regiones metropolitanas donde residen miles de inmigrantes, en entidades como Florida, California, Nueva York, Texas, Arizona, Nueva Jersey.

Los esfuerzos de ICE para cumplir los objetivos migratorios del presidente Donald Trump continúan en investigación de empresas, que derivan en arrestos y acusaciones criminales formales, como recién reportó la agencia sobre el caso del negocio del mexicano Juan Antonio Pérez, de 46 años de edad, acusado emplear a indocumentados en su negocio Aztec Framing, en Georgia, y de él mismo ser indocumentado y portar armas.

Abogados destacan que las investigaciones en espacios de trabajo se incrementan, indicó la firma de abogados Hunton Andrews Kurth LLP en lexology.com.

“A medida que ICE intensifica sus acciones de cumplimiento en el lugar de trabajo, todos los empleadores están en riesgo, no solo aquellos que participan en actividades delictivas”, indica la firma. “Para cualquier empleador de los EEUU es hora de prestar atención a la aplicación y el cumplimiento en el lugar de trabajo porque estos problemas no van a desaparecer… Esto colocará a su compañía en una mejor posición para sobrevivir a una redada de ICE”.

Además de grandes redadas, son tres los tipos de operaciones que la agencia realiza actualmente, según sus propios reportes:

Búsqueda específica de inmigrantes con órdenes de deportación o cargos criminales

de inmigrantes con órdenes de deportación o cargos criminales Pequeñas movilizaciones en distintas comunidades (reportadas por activistas en las tardes y noches)

en distintas comunidades (reportadas por activistas en las tardes y noches) Investigaciones en espacios de trabajo

Al ser sorpresa, aquellos inmigrantes que sepan que pudieran ser detenidos por ICE deberán siempre: