Pasos sencillos para tener un hogar saludable esta primavera

Sin duda, darle a tu hogar una limpieza de primavera completa puede hacer que brille. Pero algunos otros pasos te ayudarán a asegurarte de que vivas en un hogar saludable. Esto es lo que aconsejan nuestros expertos.

Elige los productos del hogar sabiamente

Considera los productos “verdes”. Muchos productos de limpieza contienen compuestos orgánicos volátiles, o COV, que pueden irritar los ojos, la garganta y causar dolores de cabeza y mareos.

Algunos productos tienen menos COV que otros. Para obtener la etiqueta Safer Choices de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), un producto debe cumplir con los estándares estrictos para el uso limitado de COV. Dos ejemplos que llevan la etiqueta: los limpiadores Clorox Green Works Naturally-Derived Multi-Surface Cleaner Spray y Staples Sustainable Earth Multi-Purpose Cleaner. Puedes usar la base de datos de productos de la EPA para encontrar otros artículos etiquetados como opciones más seguras.

No uses jabón antibacterial. El triclosán y el triclocarban, que a veces se usaban en el pasado en jabones antibacterianos, pueden contribuir al crecimiento de bacterias resistentes a los antibióticos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) prohibió su uso en jabones de consumo a partir de septiembre de 2017, por lo que si compraste algún jabón que contenga estos ingredientes antes de esa fecha, aún podría estar en tus gabinetes o en tus estantes.

Considera tamaños pequeños. Compra productos que sueltan vapores fuertes (por ejemplo, diluyente de pintura y gasolina) en pequeñas cantidades para no tener que almacenar contenedores a medio usar. Incluso cerrados, pueden emitir vapores nocivos.

Haz que tu habitación sea más acogedora

Las investigaciones muestran que obtener menos de 7 horas de sueño por noche puede perjudicar tu salud. Intenta lo siguiente para dormir más profundamente:

Revisa tu colchón. Si el tuyo tiene más de 8 años y a menudo te despiertas entumecido y adolorido, puede que sea el momento para buscar uno nuevo. Nuestras clasificaciones de colchones, para suscriptores, pueden ayudarte.

Mantén tu cuarto fresco, oscuro y tranquilo. La temperatura ideal de la habitación para dormir es entre 68° F y 70° F. Si las luces de la calle o el sol de la mañana te impiden dormir una noche completa, intenta usar cortinas opacas o un antifaz”. También puedes usar una máquina de ruido blanco o tapones para los oídos para bloquear el ruido.

Prevención de las alergias en tu hogar

Protege tu lugar de dormir. Para un hogar saludable, mantén a las mascotas fuera de tu habitación si eres alérgico. Usa fundas antialérgicas en tu colchón y almohadas. (Busca productos hechos de tela tejida con un poro de tela de 6 micrones o menos).

Lava la ropa de cama semanalmente con agua caliente y sécala en una secadora para eliminar los ácaros del polvo.

Lucha contra las plagas. Los ratones, ratas y cucarachas también pueden ser fuentes de alérgenos, y no los quieres en tu hogar.

Jay Portnoy, MD, director de la división de alergia, asma e inmunología del Children’s Mercy Hospital en Kansas City, Mo., dice que eliminar los alimentos y las fuentes de agua para estas plagas puede ayudar a reducir su población, pero es posible que debas contratar a un profesional para deshacerte de estos visitantes no deseados.

Deshazte del polvo. Mantener bajos los niveles de polvo reduce los alérgenos. Y un estudio de 2016 descubrió que el polvo doméstico puede contener partículas como retardantes de llama y ftalatos, que se han relacionado con el asma y el cáncer.

Desempolva los muebles y otras superficies duras y suaves alrededor de tu hogar con frecuencia.

Trapea los pisos duros y aspira las alfombras regularmente. Consumer Reports recomienda que las personas con alergias o asma utilicen una aspiradora con un filtro de alta eficiencia.

También puedes probar un purificador de aire, pero asegúrate de que sea lo suficientemente potente para el tamaño de la habitación en la que planeas usarlo.

Los mejores productos

Estos pueden ayudarte a controlar los alérgenos en tu hogar.

Nota del editor: Una versión de este artículo apareció en la edición de abril del boletín de Consumer Reports on Health.

