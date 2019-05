La mujer que finalmente conoció a su madre (de 103 años)

Una mujer irlandesa de 81 años dijo que nunca había estado más feliz después de conocer a su madre de 103 años.

Eileen Macken creció en un orfanato de Bethany Home en Dublín y nunca conoció a su madre biológica.

Comenzó a buscar a su madre cuando tenía 19 años hasta que el año pasado decidió contactarse con el programa Liveline de RTÉ, una radio irlandesa, para pedir ayuda.

A principios de este año, un genealogista la llamó para decirle que había encontrado un rastro de su madre en Escocia.

“Cuando escuché eso, nada me detuvo hasta llegar a verla”, dijo Eileen, de 81 años.

“La mujer más hermosa”

El mes pasado, Eileen Macken viajó a Escocia y finalmente conoció a su madre, Elizabeth, que cumplirá 104 años este sábado.

“Fui a verla y es la mujer más hermosa, tiene una encantadora familia, me dieron una gran bienvenida”, dijo al programa Liveline de RTÉ.

“Llegamos y, honestamente, no he superado la aceptación que tuve. Me aceptaron y tuve una gran conversación con mi madre”, manifestó.

Eileen, además, describió el momento en que se encontraron por primera vez. Según relató, Elizabeth estaba leyendo el periódico cuando la vio.

“Le dije que éramos de Irlanda y ella respondió: ‘Yo nací en Irlanda’. Entonces, le dije: ‘Sabes que soy tu hija’ y ella sólo me miró y me tomó la mano”.

“Creo que ella no lo notó, pero había un vínculo muy grande entre nosotras dos. Fue fantástico”, explicó.

“Tuve que ir y buscarla”

Eileen, madre de tres hijos, también descubrió que tiene dos hermanastros.

Aseguró, además, que siempre insistió en que debía encontrar a su madre y que, por esa razón, nunca abandonó la búsqueda.

La mujer dijo que el encuentro con su madre la había hecho más feliz de lo que nunca podría haber imaginado, asegurando que no creía que “alguna vez bajaría de la nube”.

“Tuvimos tres días de maravillosa felicidad que nunca antes había tenido”, dijo.

