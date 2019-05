Necaxa aprovecha localía y se adelanta a Rayados con la mínima

Los Rayos buscarán sostener su ventaja en el BBVA el próximo domingo

AGUASCALIENTES, México – Los Rayos del Necaxa sacaron ventaja de su condición de locales para poner la serie contra Rayados 1-0 a su favor, y con grandes expectativas de poder hacer un buen papel para el partido de vuelta, pues en este encuentro encontraron la forma de nulificar al Monterrey.

El conjunto regiomontano terminó con 10 hombres este encuentro, luego de la expulsión de Avilés Hurtado al minuto 39, lo cual vino a darle al traste al planteamiento del técnico Diego Alonso, pues la ausencia del colombiano pesó enormidades en la delantera.

El atacante se ganó la segunda amarilla por darle un pisotón a Fernando González, cuando ya había sido amonestado 5 minutos antes; el jugador perdió la concentración y perjudicó al equipo.

Después de que esta acción, el Monterrey se desconcentró y llegó el gol de Cristian Calderón, quien aprovechó una buena jugada entre Eduardo Herrera y Daniel Álvarez, que lo dejaron frente al arco de Marcelo Barovero, para vencerlo con un certero cabezazo al 44′.

Con ese gol bastó para que los Rayos manejaran el encuentro en el segundo tiempo, donde los regios no encontraron la manera de alcanzar el empate, pues cada vez que intentaban hilvanar más de tres pasos, de inmediato se aparecían los jugadores de casa para desarmarlos.

Monterrey también tuvo que prescindir de Rogelio Funes Mori, quien dejó el partido en el complemento, por una molestia en el muslo; el técnico Alonso no lo quiso arriesgar y prefirió enviarlo a la banca para no forzarlo, tomando en cuenta que para el siguiente partido no contarán con Hurtado.

La defensa del Necaxa y el portero Hugo González hicieron un buen trabajo sacando las jugadas de peligro y manteniendo el cero. El próximo domingo en el Estadio BBVA definirán al equipo que irá a la semifinal del Clausura 2019.