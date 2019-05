¡La Bundesliga está que arde! Se aplaza el título entre Bayern Munich y Dortmund

El nuevo campeón de Alemania se definirá en la última fecha, entérate a detalle de fecha y horarios

Bayern Múnich y Borussia Dortmund definirán al campeón en Alemania en la última fecha del campeonato, ya que el conjunto bávaro no pudo con el RB Leipzig (0-0), mientras que el Dortmund sí hizo la tarea ante el Fortuna Düsseldorf (3-2).

Christian Pulisic, Thomas Delaney y Mario Gotze fueron los artífices de la victoria en el Merkur Spiel-Arena.

Con estos resultados, el Bayern sigue en la punta de la clasificación con 75 puntos, mientras que el BVB está dos unidades abajo.

El Múnich necesita sólo un empate ante el Eintracht Frankfurt el próximo sábado para conquistar su séptimo título de Liga consecutivo, pero si pierde y el Dortmund vence al Borussia Mönchengladbach de visita, serán los de Westfalia los que se coronen.

Tal como este sábado, todos los partidos del 18 de mayo se jugarán a la misma hora (9:30 am ET / 8:30 am Centro / 6:30 am PT)

Hannover 96 y FC Nürnberg son los equipos que ya se encuentra descendidos, mientras que el Stuttgart jugará el play-off para no bajar a la Bundesliga 2.