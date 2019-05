¡Terrible!: el momento que Pablo Montero pide encarcelar a dos fans discapacitadas en pleno concierto

View this post on Instagram

@pablomoficial manda a sacar a dos mujeres por pararse a bailar en su presentación del Día de las Madres. Haydé y Yaya, son hermanas, discapacitadas y tienen alrededor de 50 años de edad. . “Se pueden sentar esas señoritas que están ahí, ósea nada que ver, muy mal ustedes eh… es una falta de respeto. Yolanda (alcaldesa de Cuatro Ciénegas) mándalas a sacar, mándalas a encarcelar… qué voy a hacer con gente así, ósea la canción más importante de la noche, la cag..n”.