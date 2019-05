Colección de autos noventeros es destruida en pleno set de filmación de HBO

Entre los muchos autos perdidos se encontraba un irremplazable Chevrolet Beretta Indy Pace Car replica de 1990

Un incendio ha destruido una flotilla de vehículos – supuestamente de los años 90 – que la cadena de televisión HBO utilizaba en la filmación de su nueva serie de televisión llamada I Know This Much Is True, y la cual estelariza el actor americano Mark Ruffalo.

Los hechos tomaron lugar el día jueves, 9 de mayo, por la madrugada en el condado de Ulster County, Nueva York.

Según reporta USA Today, quien habló con la Policía de Ellenville, en el incendio se perdieron 20 autos vintage, además de equipo caro de filmación.

Afortunadamente, no hubo ningún herido, un comunicado de la policía informó.

Aunque no se sabe cómo es que ocurrió el incendio, los oficiales creen que incidente comenzó alrededor de las 12:45 de madrugada, después de que se acabara de grabar partes de la serie ese mismo día. La serie de televisión se transporta a la década de los 90 y se esperaba estrena a finales de este año.

Entre los autos que se perdieron en el incendio, se encontraban varios Chevrolet Corvettes y Camaros y varios tipos de pickups clásicas como una C1500, una 454 SS y una Chevrolet Beretta Indy Pace Car replica de 1990.

El establecimiento donde se grababa la serie, y donde estalló el incendio, es un concesionario de autos usados llamado 613 Automotive Group, el cual fue adaptado para parecer un showroom de las marcas Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile y Isuzu.

El encargado del concesionario comentó a varios medios que “El negocio ya era una pérdida total” y que “No quedó nada más. Fue una terrible pérdida para nosotros y HBO. Ellos están tan tristes como nosotros”.

