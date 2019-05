Hija de Enrique Peña Nieto, ¿le mandó mensaje indirecto a Ángelica Rivera?

View this post on Instagram

Alguna vez alguien que amo me dijo: “oh si! El pasado puede doler, pero según lo veo, puedes huir de el o aprender de el. El dolor es inevitable, pero sufrir es opcional, estás viva y estás aquí porque todo el universo conspiro para que tengas esa oportunidad, ya sabrás tú si decidir morir en vida , o vivir hasta que la muerta tiemble por querer llevarte” Para los que no me conocen, estos son uno de los animales que más puedo amar en el mundo. Esa persona que tanto quiero tiene toda la razón, muchas veces creemos que no hay luz, que no existe un camino posible para seguir, que la realidad que vivimos no podría ser peor, pero entendiendo que no soy perfecta puedo comparti les un poco de mi sentir en estos momentos , que creo que varios sentimos complejos por la situación actual generacional que vivimos y lo impactantemente rápido que el mundo cambia unos exige ser perfectos : NO LO SOMOS Y NO LO VAMOS A SER , SOMOS HUMANOS, SOMOS ALMAS, SOMOS CHISPA DE VIDA, SOMOS ERROR Y APRENDIZAJE, SOMOS VIDA. Tienes dolor? Llora Tienes enojo? Sácalo, no te lo quedes porque te pudres. Cometiste un error? Pide disculpas, siempre vale más reparar un corazón que pisarlo por orgullo o pena. Lo amas? GRÍTALO! No hay nada más grande que el amor. Te equivocaste? Perdónate una y mil veces y sigue adelante, la vida es complicada , pero LA VIDA ES, no hay otra. No seas tan duro contigo mismo y mucho menos con los tuyos porque nunca sabes cuando puedan irse , o cuando puedas irte tú. Así que como dicen las personas amadas , huye o aprende .