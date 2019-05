¿Cómo se realiza la cirugía para tratar la obesidad y qué aspectos debemos tener en cuenta antes de someternos a ella?

La cirugía bariátrica no es para todo aquel que sufra de obesidad o sobrepeso

El índice de masa corporal o IMC determina si estás en estado de obesidad o sobrepeso, a través de un cálculo que divide tu peso o tu estatura. Sí tu IMC es superior a 30, es porque sufres de obesidad, pero existen cirugías para acabar con esta enfermedad.

La cirugía bariátrica, consiste en varios tipos de métodos para adelgazar, la mayoría laparoscópicos (cirugía menos invasiva).

Una de las más comunes es la banda gástrica ajustable, o lap-band, que consiste en colocar una banda que se ajusta en la parte superior del estómago (a través del laparoscopio), dividiéndolos en dos, y dejando pasar pequeñas porciones de alimentos a través de ella.

Esto logrará que tengas mayor saciedad, evitando que comas tantas veces al día, y que el proceso metabólico sea más rápido al tener menos alimentos que procesar.

Pero otro método más moderno y efectivo, es la cirugía de bypass gástrico: el médico hará una bolsa en la parte superior del estómago y conectará el intestino delgado directamente a esta bolsa; evitando que los alimentos pasen por el resto del estómago, donde se produce la absorción de alimentos.

Otros de los tipos de cirugía bariátrica, son la gastrectomía en manga y la derivación biliopancreática con cruce duodenal, todas a través de laparoscopio. Haciendo cortes pequeños en el estómago para introducirlo, y teniendo una recuperación más rápida y menos dolorosa.

Para hacerte cualquiera de estas cirugías, debes cumplir ciertos requisitos. No cualquier persona obesa o con sobrepeso puede recibir una cigrugía bariátrica.

Por otra parte, la mayoría de los pacientes intervenidos quirúrgicamente, es porque la obesidad les ha producido (o está en riesgo) de otras enfermedades como diabetes tipo 2, problemas cardíacos o de presión alta.

Mayormente son sometidos a una dieta guiada por un médico especialista, sumada a ejercicios físicos. Si esto no ayuda a adelgazar, ya sería opción la cirugía bariátrica.

Así que, si ya has intentado con los ejercicios y la dieta, y no has obtenido resultados, consulta con tu médico para una posible operación.