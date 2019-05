Motor diésel vs. motor a gasolina ¿Cuál me conviene más?

Ambos tipos de motor cumplen el mismo fin práctico, pero sus características no son iguales

Dos de los tipos de motores con mayor presencia en el mercado automotor son los motores de gasolina y los motores de diésel. Ambos cumplen el fin de propulsar los vehículos, pero ¿cuál le conviene más al comprador? Aquí resolveremos esa interrogante.

Diferencia de precios

Si comparamos el diésel con la gasolina, el primero tiene más energía contenida en una unidad de peso. Suele tener un precio más alto, pero también tiene una mayor energía potencial, por lo que el auto necesita de menos diésel para realizar la misma cantidad de trabajo.

A pesar de lo anterior, el precio del combustible diésel y el combustible fósil será muy similar a largo plazo.

Confianza

Dado que el motor diésel funciona por ignición, suele contar con una buena resistencia. Los motores diésel son más simples porque no necesitan de bujías ni sistema eléctrico. En resumen, el motor diésel suele durar más que los motores de gasolina en términos de horas y/o millas recorridas.

Contaminación

Los motores diésel suelen contar con mala fama a raíz de su grado de contaminación medioambiental. No obstante, estos motores son cada vez más limpios gracias al avance de las tecnologías.

Renovabilidad

Los usuarios de vehículos diésel cuentan también con otra opción, el biodiésel, hecho a partir de fuentes distintas al petróleo, como el aceite vegetal.

Como sabemos, la gasolina es un recurso derivado del petróleo, natural y no renovable. Y aunque el petróleo del planeta no se acabará pronto, es importante saber que no durará para siempre.

Puede decirse que los motores diésel sobrepasan a los motores de gasolina en determinados aspectos, sin embargo, el mercado automotor es lo suficientemente amplio para abarcar las dos alternativas y permitirlas competir sanamente.