Carlos Vela y “Tecatito” Corona le dicen adiós al Tri ¿para siempre?

La falta de compromiso marginaría de por vida a ambos jugadores de la Selección Mexicana o al menos en la gestión de Martino

Carlos Vela y Jesús Manuel “Tecatito” Corona no fueron convocados por Gerardo Martino para encarar la Copa Oro con la Selección Mexicana y todo indica que no volverán a ser llamados en un futuro por la falta de compromiso de ambos jugadores con el Tricolor.

Pese a que el “Tata” Martino tuvo contacto con Vela vía telefónica para extenderle la invitación a formar parte de la plantilla del Tricolor que enfrentará el torneo regional más importante a nivel de selecciones, el delantero de Los Angeles Football Club (LAFC) una vez más se negó, argumentado que la prioridad es su familia y la MLS.

Sin embargo, Martino dejó en claro que la negativa de Vela es una decisión de vida.

“Con Carlos hablamos la semana pasada, tuvimos una charla telefónica, me ha manifestado que en este momento tanto su familia y el club son la prioridad y prefiere dar un paso al costado”, comentó el técnico del Tri.

“Creo que hay que analizar diferentes cuestiones, lo primero que hay que decir es que se invita a los futbolistas a participar y los jugadores están en todo su derecho de venir o no venir, en el caso de Carlos manifestó la idea de no venir, no lo veo como una cuestión del momento, sino una decisión de vida de prescindir de venir con su Selección”, agregó el argentino.

Por su parte, el “Tecatito” Corona ni siquiera se comunicó con el técnico para aclarar los motivos de su ausencia en la pasada Fecha FIFA. Se sabe que el timonel le dio una segunda oportunidad al dejarle el boleto abierto antes de los amistosos contra Chile y Paraguay. El futbolista prefirió obedecer a su técnico en el Porto, Sergio Conceicao, que le pidió no acudir.

“La realidad es que como dije no he vuelto a hablar con Corona desde los partidos de marzo, previo a Paraguay y Chile, el jugador recibió una preconvocatoria que le hicimos a todos los futbolistas, dado que era un jugador de los posibles convocados a tomar en cuenta, como lo dije, y en el análisis que hicimos decidimos no, no hay ningún mensaje, hay decisión de llamar 29 jugadores y dentro de estos 29, Corona no está”, expresó .

Martino aceptó que es inusual tanta dificultad para convocar jugadores. Él ya dirigió a Paraguay y a Argentina.

“No creo que sea común, no es algo que me ha tocado vivir muy naturalmente ni en Paraguay ni en Argentina, pero también es cierto que el llamado de una Selección es un premio para los futbolistas, un reconocimiento a su trayectoria y en el momento que no lo vean así es más lógico que no estén a que estén, entiendo que es motivado a ser llamado, pero tampoco estoy para analizar las decisiones de los futbolistas, estoy para llamarlos y si ellos no dicen estar aquí debemos centrarnos en los que sí están aquí y con ellos debemos armar una buena Selección y competir”, dijo.

Los otros dos ausentes de la Selección Mexicana para encarar la Copa Oro son Héctor Herrera y Javier “Chicharito” Hernández. Herrera declinó su asistencia por cansancio y la necesidad de adaptarse al Atlético de Madrid. ‘Chicharito’ Hernández por el nacimiento de su hijo.

PRELISTA

PORTEROS:

Raúl Gudiño, Hugo González, Guillermo Ochoa y Jonathan Orozco.

DEFENSAS:

Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Miguel Layún, César Montes, Héctor Moreno, Fernando Navarro, Diego Reyes, Luis Rodríguez, Jorge Sánchez y Carlos Salcedo.

MEDIOCAMPISTAS:

Edson Álvarez, Jonathan dos Santos, Marco Fabián, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Luis Montes, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez y Iván Rodríguez.

DELANTEROS:

Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro y Alexis Vega.