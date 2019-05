Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

La reina del rock mexicana, Alejandra Guzmán, trae su show a la ciudad

Jueves 16 Su última gira juntos Alberto Vázquez, Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán, pioneros del rockanrol en América Latina en los años sesentas y setentas, se unieron para hacer una gira juntos y visitarán la ciudad para ofrecer un solo show en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Court, Los Angeles). Bajo el nombre de Juntos por última vez, el cuarteto interpretará temas como “Eddy Eddy”, “Popotitos”, “La plaga” y “Tu cabeza en mi hombro”. 8 pm. Boletos $49 a $149. Informes (213) 763-6020 y microsofttheater.com. Concierto de música urbana Quizá por ahora Justin Quiles no es tan conocido; sin embargo, varios de los temas que ha compuesto han sido interpretados por artistas bastante populares, como Yandel, J Balvin y Maluma. El cantante puertorriqueño, que en 2016 estrenó el disco “La promesa”, viene pisando firme en el universo de la música urbana, un camino que inició hace una década. Ofrecerá un show en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles). 9 pm. Boletos $30 a $95. Informes (562) 688-4636 y congaroom.com.

Viernes 17 Show de Alejandra Guzmán Y mientras su papá está de gira en la misma ciudad con Juntos por última vez, Alejandra Guzmán trae nada menos que al mismo lugar, pero al día siguiente, su tour La Guzmán. La rockera se presentará en el (777 Chick Hearn Court, Los Angeles), donde interpretará temas como “Güera”, “Mírala, míralo”, “Rosas rojas” y “Hacer el amor con otro”. 8 pm. Boletos $29 a $129. Informes (213) 763-6020 y microsofttheater.com.

Cine al aire libre

La serie de filmes de verano en el buque de guerra IOWA (250 S. Harbor Boulevard, San Pedro), Movies Under the Guns, comienza este fin de semana con la proyección de “Sgt. Stubby: An American Hero”, un filme animado de 2018 que narra la historia de un perro callejero de raza Boston Terrier que se convierte en héroe durante la Primera Guerra Mundial. El evento es al aire libre en la cubierta del barco; se recomienda llevar sillas y frazadas para picnic. 7:30 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes pacificbattleship.com.

The Little Mermaid en el Bowl The Little Mermaid: An Immersive Live-to-Film Concert Experience es un show musical inmersivo basado en el cuento en el que una princesa sirena renuncia a su voz a cambio de tener piernas para salir a la Tierra y conocer al hombre del que está enamorada. La historia llegará al Hollywood Bowl con una serie de artistas que cantarán los temas de este clásico de Disney y que simularán, con la ayuda de un gran escenario, que están nadando bajo el mar. Una orquesta en vivo interpretará temas como “Under the Sea,” “Kiss the Girl,” “Poor Unfortunate Souls” y “Part of Your World”. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $47 a $218. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com. Sábado 18 Música de banda La Adictiva Banda San José de Mesillas, que tiene en su lista éxitos temas como “Disfruté engañarte” y “Después de ti, ¿quién?”, ofrecerá un show en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Court, Los Angeles). El grupo, originario de Sinaloa, México, interpretará canciones de su álbum más reciente, “Durmiendo en el lugar equivocado”, que estrenaron en 2016. 8 pm. Boletos $49 a $139. Informes (213) 763-6020 y microsofttheater.com. Música de tecnobanda En los años noventa, la Banda Machos hizo historia al haber introducido al mundo una original fusión de música de banda tradicional con sonidos electrónicos. Más de 20 años después, esta agrupación jalisciense sigue activa y girando por todo México y Estados Unidos. Ahora llegará a Los Angeles para ofrecer un show en La Sierra Night Club (8632 N. Van Nuys Blvd., W, Panorama City), donde presentará los temas más representativos de los 20 discos que ha editado. 8 pm. Boletos en preventa $20; en la puerta $25. Informes (818) 830-1919 y lasierranightclub.com.

Cine clásico En la serie Godzilla and Friends, que presenta el Vista Theatre (4473 Sunset Dr., Los Angeles) proyectará en esta ocasión “King Kong Vs. Godzilla”, una cinta de 1962 dirigida por Ishiro Honda. La película es en blanco y negro y es apta para toda la familia. 11 am. Boletos $11 a $36.75. Informes secretmovieclub.eventbrite.com.

Feria de insectos

Más de un millón de especies de insectos es parte de lo que incluye la Bug Fair, que tendrá lugar este fin de semana en el Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles), donde además participan una gran variedad de expositores, entre ellos los que producen miel o hacen joyería y arte inspirados en los bichos. Insectos con alas, con muchas patitas, de colores, con ojos saltones, y desde los más exóticos hasta los más excéntricos, como tarántulas y ciempiés, todos son parte de esta singular fiesta. Además habrá un puesto en el que chefs cocinarán platillos con insectos. Habrá actividades manuales y visitas al Nature Gardens para buscar bichos. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $6 a $14. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Domingo 19

Manuscritos con bestias

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) tendrá una charla en inglés con Christopher de Hamel, un experto en manuscritos que hablará sobre los bestiarios y en lo que consisten estos manuscritos. El evento forma parte de la exhibición “Medieval Bestiaries and their Original Purpose”, que actualmente se muestra en ese local y que explica la existencia de estas enciclopedias del medievo europeo, en las que se plasmaban bestias reales e imaginarias en manuscritos iluminados. 4 pm. Gratis; es necesario hacer reservación. Informes (310) 440-7300 y Getty.edu.