Sabrina Sabrok revela cómo conoció a los hijos de “El Chapo” Guzmán

La argentina contó sobre los múltiples encuentros que ha tenido con gente del narcotráfico

Sabrina Sabrok no tiene pelos en la lengua y ahora contó sobre los múltiples encuentros que ha tenido con gente del narcotráfico.

Según la actriz porno ha estado en el mismo lugar que los hijos de narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros líderes de Los Zetas y La Familia Michoacana.

“En una ocasión me tocó ir a Sinaloa, y en mi show me topé con uno de los hijos del Chapo, me tomé fotos y estuve conviviendo con él. Pero obviamente la gente que contrató también era del cártel. Toda la gente que me contrataba en esa zona, que es donde más hice shows en México, siempre me contrataron ellos”, comentó en entrevista con Infobae México.

La cosa no paró ahí, la argentina dio más detalles de otro encuentro que tuvo con uno de los vástagos de “El Chapo”.

“En 2012 también en un table dance otro de los hijos del Chapo cayó al lugar. No me da miedo porque en ese sentido, platiqué con ellos, me dijeron que eran mis fans, que les gustaba mi show sadomasoquista por mi forma de ser, y no me dio miedo, más que nada porque yo no sabía cómo estaba la onda”, dijo.

Sabrok agregó acerca de su encuentro con otro grupo delictivo que ha azotado al país: Los Zetas; incluso compartió que está segura que muchos artistas también dan show para los narcos, sólo que no lo quieren decir abiertamente.

“Una vez subí a un joven que me dijeron que era nuevo con ellos y lo traté como un esclavo, le pegué, lo amarré, le metí cosas. Ellos se reían mucho y les gustaba que una mujer le hiciera cosas así al chavo”, indicó.

ASÍ LO DIJO

“He ido a fiestas de Los Zetas, y siempre llevaba mi banda de rock, íbamos a tocar, pero siempre querían mi show sadomasoquista. Les gustaba que yo subiera alguien en el escenario y les hiciera de todo, que los amarrara”.

Sabrina Sabrok, actriz porno.

POR: Elizabeth García