Básico: ¿qué es una garantía de auto y cuándo puedo usarla?

¿Tienes alguna de estas garantías?

Todo auto nuevo viene (o debe venir) con una garantía que asegura que el producto rendirá muchos años, y la cual necesitaras en caso de que tu vehículo resulte defectuoso.

Las garantías, a diferencia de los seguros de autos, se utilizan cuando hay algo erróneo con el auto o éste tiene un defecto de fábrica. Sin embargo, las garantías solo cubren errores o defectos de fábrica, que, en otras palabras, hayan sido causados por el fabricante mismo o éste sea un defecto del cual el fabricante es responsable.

Tipos de garantías

No todas las garantías son iguales, de hecho, estas se dividen por lo general en cuatro tipos, aunque sus variaciones dependen del fabricante o tipo de auto. Estas son las más comunes.

Garantía de fábrica

Es la que por lo general dan los concesionarios al momento de comprar un auto nuevo, aunque también se le otorga a algunos autos usados. Ésta garantizará que el fabricante se hará responsable de cualquier defecto que surja a causa de un error de fábrica y no cubre los daños mecánicos que surjan en el auto a consecuencia de estar involucrado en un accidente, llanta ponchada, batería baja, etc. También estas no duran para siempre, pues su periodo de cobertura solo se especifica en ciertos años o millas recorridas.

Garantía extendida

Al momento de que tu garantía original se expira, tienes la opción de extender ésta. Y aunque no es necesario que la compras directo del concesionario, el fabricador también te ofrecerá otros programas que te pueden ayudar a cubrir tu auto.

Garantía limitada

Esta cubre aspectos más específicos de tu vehículo, como el aire acondicionado, cámaras, GPS y otros sistemas del vehículo. Usualmente, esta garantía se ofrece en coberturas de seguros (fullcover) y también puede ser llamada garantía de exclusión porque excluye una breve lista de componentes.

Garantía de motor

Como su nombre lo dice, esta garantía incluye componentes de motor como la transmisión, los ejes, los ejes de accionamiento, las juntas y otros elementos. También se distingue por su periodo de cobertura, el cual es de los más largos y puede llegar hasta 10 años.

Garantía de óxido

Por último, esta garantía cubre un auto de oxidación, lo cual es muy común en autos que no fueron cubiertos con pintura adecuadamente y en zonas de playa o nieve (donde hay sal) los autos se oxidan más rápido.

