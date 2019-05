Mujeres aprenden a prevenir enfermedades del corazón

El evento ‘Por tu salud’ fue ofrecido completamente en español a la comunidad latina

Ana María Villalobos acepta que un cariño desenfrenado por sus familiares la llevaron a ignorar las consecuencias que podía sufrir su propia salud hasta que sufrió un derrame cerebral.

“Yo siempre digo que [me dio] de tristeza”, explicó la mujer de 63 años de edad.

Villalobos, de origen mexicano, contó a La Opinióm que después de la muerte de su hijo mayor de 40 años—a causa de un ataque al corazón—en 2011, ella se refugió dándole toda su atención a sus dos nietos, hijos de su hijo menor.

“Yo me levantaba temprano todas las mañanas, los iba a recoger a su casa y los llevaba a la escuela”, comentó ayer durante un evento en USC para crear conciencia acerca de los cuidados que se le deben dar al corazón.

Agregó que una noche, a mediados de abril de 2014, su hijo menor le llamó por teléfono para decirle que ya no iba a ser necesario que lleve a sus nietos a la escuela porque los habían inscrito a programas

extracurriculares.

“En ese momento que mi hijo me dijo eso, yo sentí mucha tristeza… Me puse a pensar que ya no sirvo para nada y me sentí muy, muy mal”, contó Villalobos.

Con ese sentimiento, pasaron dos semanas hasta que la noche del 30 de abril de 2014 al llegar a su hogar en Santa Fe Springs, entró a su recamara y perdió el conocimiento.

Cuando recuperó la noción, ya estaba en el hospital Cedars-Sinai donde le dieron la devastadora noticia de que había sufrido un derrame cerebral y debían intervenirla de inmediato.

“Cuando volví a abrir los ojos ya estaba en terapia intensiva”, relató la mexicana quien tuvo una operación en la cabeza y duró unos meses para recuperarse por completo.

Informar a la comunidad latina

La edición numero 11, del evento denominado “Por Tu Salud” organizado por la Asociación Americana del Corazón, fue llevado a cabo completamente en español.

Además fue dedicado a informar a cientos de mujeres latinas de cómo prevenir enfermedades relacionadas al corazón mediante el consumo de alimentos saludables, ejercicio moderado y el aprendizaje de ejercicios de respiración para prevenir el estrés.

El doctor Miguel A. Salazar, cardiólogo de Adventist Health White Memorial, dijo que el derrame cerebral es una enfermedad muy compleja pero que principalmente ocurre por la alta presión.

“Normalmente a la alta presión le llamamos ‘la muerte silenciosa’ por que puede causar muchas enfermedades que pueden llevar a la muerte”, explicó.

Esta anomalía afecta la condición de las arterias en el cerebro. Si la capa interior de la arteria se compromete, puede causar un coágulo e impedir el paso de la sangre y desencadenar en un derrame.

Otra razón puede ser a causa de una arritmia, llamada fibrilación auricular, donde el coágulo se forma en el corazón y puede viajar hacia cualquier parte del cuerpo.

“Normalmente va hacia el cerebro porque esa es la arteria más grande y es así como el coágulo puede llegar”, explicó el doctor. “Muchas veces las personas tienen esta arritmia y no lo sienten, es por eso que terminan con derrame”.

En cifras

Estadísticas de la Asociación American a del Corazón descubrieron que desafortunadamente solo una de cada tres mujeres latinas (33.3%) está al tanto de que las enfermedades del corazón son su principal causa de muerte y que las hispanas están propensas a desarrollar una enfermedad cardiaca 10 años antes; en comparación con las mujeres blancas no hispanas.

La asociación también encontró que los ataques al corazón entre mujeres, de 35 a 54 años, va en aumento. Además, que las muertes por enfermedades cardiovasculares en mujeres,son mayores que todas las pacientes que presentan varias formas de cáncer combinadas.

El evento fue patrocinado en parte por Adriana’s Insurance, una agencia de seguros de California, y su fundadora Adriana Gallardo también contó haber experimentado una operación después de haber estado a punto de tener un ataque al corazón.

Cuenta que esto la llevó a querer trabajar mano a mano con la Asociación Americana del Corazón para concientizar a más mujeres de cuidar su salud.

El doctor Salazar dijo que la recomendación principal es que las personas se revisen con su doctor primario porque es él quien puede diagnosticar la enfermedad o descubrir posibles riesgos.

“Desafortunadamente en varias ocasiones el derrame y ataque al corazón ocurren sin previo aviso. Por eso es importante [revisar] la presión. Si un médico te diagnostica con presión alta, debes tratarte”, explicó.

Otras recomendaciones incluyen dejar de fumar, cuidar el nivel de colesterol, revisar los niveles de azúcar y realizar ejercicio moderado.

Tras su experiencia, Villalobos dijo haber aprendido a cuidarse mucho más y mantenerse sana y activa para no recaer. “Aprendí que yo valgo mucho y debo quererme y valorarme más”, afirmó.