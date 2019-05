Paty Navidad lanza polémicos tweets que afirman que el cambio climático es una mentira

View this post on Instagram

El coraje no siempre ruge, aveces es una silenciosa pero poderosa voz interior que dice….. mañana lo volveré a intentar…. valientes no son los que van por la vida mirando al suelo tratando de no tropezar, valientes son los que hacen que su coraje sea mayor que los miedos, enfrentan riesgos, sobrepasan obstáculos y si se tropiezan siempre se van a levantar con más fuerza y sabiduría para volver a tomar el camino que los ha de llevar a conseguir lo que desean!! ❤️❤️❤️