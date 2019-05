Elefante mata a hombre que apedreó a su cría

Varios curiosos se acercaron a los animales y lanzaron piedras para así intentar mover a la madre y tratar de que se pusiera de pie la cría, lo cual desató la furia del animal

Un hecho lamentable se registró en una aldea ubicada en el distrito de Midnapore occidental, en el estado de Bengala Occidental, en la India, cuando un grupo de jóvenes se encontraba haciendo fotografías de un bebé elefante muerto, cuando la madre de este enfureció y atacó a estas personas, matando a una de ellas.

De acuerdo a The Times of India, la elefante dio a luz en un bosque cercano a la aldea, pero la cría murió a los pocos minutos de haber nacido. La elefante comenzó a barritar tras la muerte de su bebé, por lo que algunos aldeanos se acercaron al lugar y comenzaron a tomarle fotografías al cuerpo del pequeño paquidermo, no sin antes lanzarle piedras para así tratar que se pusiera de pie.

Este hecho desató la furia de la elefante, la cual comenzó a perseguir a los curiosos. Un hombre de 33 años llamado Sailen Mahato fue el que pagó las consecuencias de dichos actos, al ser atacado por el animal, perdiendo de esta manera la vida.

“Si el joven no se hubiera acercado, no habría perdido la vida”, indicó Sandeep Berawal, oficial de la División de Bosques local.