Google rompe con Huawei, así te afecta

La noticia de la semana en el campo de la tecnología, específicamente el de la telefonía móvil, es que Google vetó al fabricante Huawei.

El rompimiento entre los dos gigantes tiene grandes repercusiones ya que Huawei tiene una participación del 13% en el mercado mundial. Es el tercero en ventas entre los fabricantes.

Los Huawei no son tan populares en Estados Unidos porque su venta fue limitada en el país por disputas entre Washington y Beijing. Sin embargo, algunas personas tienen sus dispositivos y serían afectados seriamente por el veto de Google.

Seguridad

Lo primero que debe preocupar a los usuarios de Huawei es que no podrán hacer actualizaciones al sistema operativo Android con la debida seguridad del caso. Habrá acceso al Open Source de Android, pero sin seguridad que puede brindar el trabajo oficial de Google.

Apps obsoletas

Los usuarios no podrán tener las últimas actualizaciones de las Apps ya que no tendrán acceso al último sistema operativo Android. Esto indica que el teléfono será obsoleto. Un nuevo filtro para Instagram Stories no estará disponible, por ejemplo.

Gmail

El correo electrónico más usado en el mundo también dejaría de funcionar en un teléfono Huawei. Es un golpe duro para los que dependen de las Apps de Google conectadas a Gmail.

¿Qué hacer?

Por ahora reina la incertidumbre. En Europa hay leyes que protegen al consumidor y éste podría pedir reembolsos de dinero. En Estados Unidos es más complicado por las disputas comerciales con China. Lo mejor es buscar otras alternativas y tener el teléfono de una marca que tenga el visto bueno del gobierno de Estados Unidos.