¿Se le subió la fama a Yalitza Aparicio? Latin Lover reacciona a actitudes de la actriz

Se dice que la actriz de "Roma" habría perdido su sencillez

Latin Lover le manda consejo a su compañera Yalitza Aparico, ahora que su actitud ha cambiado con la prensa y es que en días pasados, la maestra originaria de Oaxaca, se mostró muy simple y limitante con los medios de comunicación que quisieron entrevistarla en un festival de cine.

“No quiero pensar que ya se le subió, porque me daría tristeza, quiero pensar que no es ella, que es la gente que está detrás, la que le dice: ‘hasta aquí damos entrevistas’, y si se le subió la fama, pues se entiende y más una persona que de la noche a la mañana se le vino todo lo que le viene verdad, es mi amiga y compañera y no quiero pensar que ha perdido su humildad”, platicó.

Para reforzar más la percepción de Latin Lover, hay que recordar que la supuesta sencilla Yalitza Aparicio, se burló de la prensa el día que, junto con Diego Boneta promocionaron un shampoo. Ese día huyó por la puerta trasera del lugar y envió por el frente a una mujer más o menos de su tamaño, cubierta de la cabeza y los periodistas se fueron tras de ella, hasta confirmar que los engañó la modesta y sencilla Yalitzia.