5 consejos para no seguir extrañando a tu ex y liberarte

Las rupturas amorosas no son sencillas, pero tienen que ser superadas para que poder avanzar en la vida

Una vez concluida una relación romántica es muy normal extrañar a la otra persona, pero eso no puede ocurrir de manera indefinida. Por eso, a continuación te brindamos 5 recomendaciones para que olvides rápidamente a tu expareja y aceleres la sanación.

1. Suspender temporalmente la comunicación

Ver o hablar con esa persona dificultará en gran medida que lo puedas olvidar, dada la interacción continua. Esto no significa que no puedan amigarse en el futuro, sino que es mejor tomar cierta distancia hasta que ambos se puedan recomponer.

2. Centrarte en ti

Ahora que no estás en una relación puede que sea el mejor momento para la introspección y analizar profundamente el impacto que tuvo la relación y su ruptura, a fin de prepararte de cara al futuro.

3. No idealices más

Extrañar al ex continuamente es muy común si él o ella fueron idealizados en gran medida. Tienes que recordar que, después de todo, los dos son humanos con sus defectos y virtudes.

Después de la relación, es momento de aterrizar y hacer que la imagen del otro finalmente toque tierra.

4. No busques respuestas ni te sientas culpable

Lo que ha pasado no puede cambiarse. No revises el pasado pensando en lo que se hizo mal, ni tampoco te culpabilices por lo acontecido. Eso no traerá nada bueno y solo aumentará más el dolor que ya sientes.

5. Desahógate

Comunícate con las otras personas. Busca soluciones y recomendaciones de los demás, especialmente si los otros han pasado por rupturas amorosas fuertes. Recuerda que no estás solo.

Extrañar al ex le ocurre a toda persona que haya atravesado una ruptura amorosa, pero eso puede impedir que continúes con tu vida si no llegas a una resolución definitiva que te permita avanzar.