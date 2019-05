El 62% de los sueldos en Inland Empire no pagan lo suficiente para subsistir

Los Trabajadores empiezan a organizarse para lograr mejoras en los salarios

Los $2,500 dólares al mes que Francisco Figueroa gana como trabajador de bodega en San Bernardino no son suficientes para mantener a su familia.

“Nada más en la renta se me va la mitad del cheque”, dice este residente de Fontana.

Por eso su esposa también tiene que trabajar, y aunque ella gana menos, entre los dos logran completar el dinero para pagar el alquiler de la casa, los servicios de luz, agua y teléfono, el carro y las necesidades básicas de sus tres hijos.

La situación de esta familia es el reflejo de lo que padece más de la mitad de la población en Inland Empire, una región del sur de California conformada por los condados de San Bernardino y Riverside que suele ser identificada como “una zona pobre y en necesidad”.

Un estudio del Centro para la Innovación Social (CSI) de la Universidad de California en Riverside (UCR) reveló que el 62% de los empleos en Inland Empire no pagan lo suficiente para subsistir.

Eso significa que 6 de cada 10 empleos no pagan más de $36,000 dólares al año, que es lo que se requiere para mantener a una familia de cuatro considerando el costo de vida en Inland Empire.

El reporte State of Work in the Inland Empire que elaboró el CSI destaca que la región metropolitana de San Bernardino-Riverside, en comparación con el resto del estado, ha tenido una mejor recuperación después de la recesión del 2010.

Desde entonces se han generado 300,000 nuevos trabajos en esta zona del sur de California, la tasa de desempleo se ha desplomado del 14.4% al 4.1% y el costo de la vivienda es mucho menor que en los condados vecinos de Los Ángeles y Orange.

Sin embargo, el índice de pobreza en Inland Empire es más alto que el porcentaje que registra el estado (17% y 14% respectivamente).

Los expertos sugieren que esa disparidad tiene que ver con el estancamiento salarial y con el incremento en el costo de vida.

Como trabajador de mantenimiento, Luis Mendoza lo explica así: “En los últimos tres años a mí no me han subido el sueldo, sigo ganando lo mismo, pero la renta, la gasolina, la comida, todo ha subido… poco a poco nos estamos haciendo más pobres”.

Lo que hace un sindicato

Uno de los que puede decir que recibe un salario digno y suficiente para comprar casa es Juan Durán, un trabajador de la construcción afiliado al sindicato International Brotherhood Electrical Workers (IBEW) del condado de Orange.

“Lo bueno es que estoy en la unión (sindicato), porque si no, entonces sí estaría difícil la cosa”, comentó este residente de Moreno Valley.

Durán calculó que un trabajador de la construcción que no está sindicalizado recibe entre 40% y 50% menos de sueldo, además de que no tienen beneficios ni seguridad laboral.

“Lo que sí es más matado para uno es el pinche trafical”, rezongó.

Y es que él es uno de los aproximadamente 350,000 residentes de Inland Empire que trabajan en los condados de Orange o Los Ángeles, por lo que a diario su traslado significa pasar más de tres horas en las congestionadas autopistas.

“Aún así me conviene”, aseguró Durán, “porque si trabajara aquí (en Inland Empire), en el mismo trabajo de construcción, lo máximo que podría ganar serían unos 22 dólares la hora, y con eso no creo que pudiera comprar casa y mantener a una familia… lo bueno que no estoy casado”.

Alianzas por los trabajadores

De acuerdo con el estudio del CSI, la inseguridad económica que padecen más de la mitad de los hogares de San Bernardino y Riverside tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los empleos no son bien remunerados.

Por eso organizaciones como Warehouse Workers Resource Center (WWRC), Worksafe Inc. y sindicatos han encabezado esfuerzos para organizar a los trabajadores, asegurar la estabilidad laboral y mejorar los salarios.

Desde el 2011 el WWRC se ha enfocado en educar a los trabajadores sobre sus derechos para evitar el robo de salarios, para que sean compensados por lesiones y reciban los beneficios de salud que establece la ley.

La colaboración entre las organizaciones comunitarias han logrado conjuntar a trabajadores, sindicatos, activistas, centros de ayuda legal y académicos para formar la Alianza de California para el Empleo Seguro (CASE), a través de la cual se han desarrollado estrategias para mejorar las condiciones de trabajo.

Los frutos de este movimiento se han visto reflejados en el incremento del salario mínimo a $15 dólares por hora que implementaron empresas como Walmart y Amazon, dos de las corporaciones más lucrativas en el mundo y que tienen sus almacenes de abastecimientos en esta región considerada como “una zona pobre y en necesidad”.

Otra de las alianzas que se han formado para cambiar esa perspectiva de pobreza, la ha establecido la Universidad de California en Riverside que a través del CSI vincula a organizaciones comunitarias con académicos para llevar a cabo proyectos de investigación sobre el potencial innovador que ofrece la región del Inland Empire y que conlleven a mejorar las condiciones laborales.

Y es que mejorar los ingresos, los beneficios y la estabilidad laboral de los trabajadores en el Inland Empire, considera el CSI, no solo ayudaría a las familias en situación de pobreza, sino que también aumentaría el gasto de los consumidores y los ingresos locales, creando efectos positivos para toda la economía regional.