La broma del comediante que se ha vuelto viral

A través de redes sociales circula un foto en que la actriz Aislinn Derbez tiene una hermana gemela venezolana.

La usuaria de Twitter isax subió una foto en la que aparece la actriz y joven.

La imagen venía con la leyenda: “Demasiado es lo que me han dicho que me parezco a ella, so tell me”.

demasiado es lo que me han dicho que me parezco a ella, so tell me pic.twitter.com/XX4fjAobqR — isax (@isabellaalc_) May 17, 2019

Ante esto el actor Eugenio Derbez aprovechó el momento para bromear indicando: “Ah caray! Sí se parecen! Pero JURO que yo nunca he ido a Venezuela!”.

Ah caray! Sí se parecen! Pero JURO que yo nunca he ido a Venezuela! 😂😂😂 https://t.co/0f7BG5fXHn — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 20, 2019