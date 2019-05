Robert F. Smith, el multimillonario que sorprendió a los graduados de un College en EEUU con un regalo que les cambiará la vida

En las universidades en Estados Unidos es común que una persona exitosa y de renombre dé un discurso a los alumnos que se gradúan. Para los graduados de 2019 de Morehouse College, en Atlanta, Georgia, el de este domingo fue un discurso que nunca olvidarán.

El orador, el multimillonario inversionista tecnológico, Robert F. Smith, hizo más que darles a los estudiantes los típicos consejos para ser exitoso en la vida.

Ante la sorpresa de alumnos y profesores de la facultad, Smith les dijo pagaría toda la deuda estudiantil de los graduados.

“En nombre de las ocho generaciones de mi familia que han estado en este país, vamos a poner un poco de combustible en su autobús”, anunció Smith durante su discurso.

“Esta es mi clase, 2019. Y mi familia está haciendo una subvención para eliminar sus préstamos estudiantiles”.

Smith, de 56 años, fundó la firma de capital privado Vista Equity Partners en 2000 para invertir en compañías de software y, según la revista Forbes, tiene un patrimonio neto personal de US$5,000 millones.

Además, es uno de los filántropos negros más destacados de EEUU.

El multimillonario, quien recibió un doctorado honorario de Morehouse College durante la ceremonia de graduación, ya había anunciado una donación de US$1,5 millones a esa casa de estudios.

Morehouse College es una tradicional facultad para varones de la comunidad negra.

Cerca de 400 estudiantes se beneficiarán del gesto de Smith.

Aunque no está claro el monto exacto de la deuda estudiantil de los graduados -ya que la facultad aún tiene que calcular la cifra total- se estima que es de al menos US$10 millones o incluso más.

Tras la sorpresa que causó la noticia, la clase de 2019 y sus profesores rompieron en aplausos, como quedó registrado en algunos videos subidos a redes sociales que se hicieron virales.

Right after ⁦@RFS_Vista⁩ tells the Class of 2019 he will cover their student loans #MorehouseGrad2019 #MVP ⁦@Morehouse⁩ pic.twitter.com/wMD1DfOTfT

— José Mallabo (@JoseMallabo) May 19, 2019