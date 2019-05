Se va un guerrero defensor de la familia inmigrante: Nativo López

Activistas y funcionarios lamentan la muerte de López, un incansable luchador de los derechos humanos

Los defensores de los inmigrantes lamentaron ayer la muerte del activista y ex director nacional de la Hermandad Mexicana Latinoamericana Nativo López, quién falleció este domingo a los 68 años en Santa Ana, California.

“Es una gran pérdida para nuestro movimiento, fue una persona muy congruente en sus acciones y nunca claudicó en su lucha”, dijo el director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado.

López inició su lucha de la mano de Humberto Noé “Bert” Corona, uno de los más conocidos líderes en la defensa de los derechos civiles y de los trabajadores y fundador de Hermandad Mexicana Nacional.

Alvarado aseguró que López luchó por mantener viva la batalla de Corona y de César Chávez, y que incluso hasta hace unas semanas estaba en Washington DC, hablando con legisladores en defensa de los inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Programa de Acción Diferida (DACA).

“Quiso luchar hasta el último momento, era una voz muy importante para el movimiento, y para sacar la cara en momentos que los ataques se intensifican”, insistió Alvarado.

En un mensaje en las redes sociales, la Coalición de Migrantes Mexicanos anunció el deceso del activista.

En declaraciones a un semanario, Sergio Infanzón, miembro de la Coalición de Migrantes Mexicanos, explicó que hace dos meses a López le habían diagnosticado un cáncer de estómago.

Además de su lucha por los inmigrantes, López apostó por defender la educación para los hispanos. En 1997 fue elegido miembro de la Junta Escolar de Santa Ana, donde se enfrascó en una pelea con el multimillonario Ron Unz, que promovía la educación en inglés.

López fue destituido en 2003, no obstante llevó su pelea a las cortes y ganó en el Noveno Circuito de Apelaciones.

El activista, que nació en Los Ángeles, también luchó contra el Gobernador Gray Davis, quién promulgó la Proposición 187, una medida que prohibía a los indocumentados el acceso a la salud y educación pública en California, entre otras restricciones.

El semanario OC Weekly reportó que López calificó a Davis en varias ocasiones como “pinche güerito” y un “pequeño hombre blanco”.

En el Gobierno de Trump, López regresó con su controversial forma de hacer resistencia y el año pasado incluso hizo una campaña cuyo lema era “no cooperar con la policía”.

“Si las autoridades locales no quieren velar por nuestra seguridad, la de los inmigrantes, entonces nosotros no tenemos que ayudar a cuidar a los que están en nuestra contra”, dijo López en ese entonces.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, envió ayer un mensaje de condolencias en el que calificó a López de todo un guerrero y aseguró que su deceso ha supuesto una gran pérdida para los inmigrantes y la sociedad en general.

“Lamentamos la muerte de Nativo López, un guerrero defensor de los derechos de la gente, quién luchó para proteger la vida y la dignidad de los inmigrantes. Que en paz descanse en el poder y en la paz”, expresó Garcetti, vía Twitter.

Luchó hasta el final

Mientras luchaba contra el cáncer, Nativo López se mantuvo fiel a su filosofía y en los últimos dos meses de vida, seguía publicando información en su muro de Facebook sobre las noticias que afectaban a la comunidad inmigrante; e incluso, utilizó su enfermedad para abogar por un seguro médico para todos, mensaje que se convertiría en su última lucha en pro de los derechos de las personas en Estados Unidos.

“En estos 2 meses he aprendido mucho acerca del cáncer. He aprendido que uno de cada tres personas en Estados Unidos será afectado por esta enfermedad durante algún tiempo de su vida. He aprendido que hay millones de personas que no cuentan con seguro médico y son dejados a su propia suerte para cubrir los costos de su tratamiento”.

Siguió López en su mensaje, “es por eso que demandamos cobertura médica para todos. Incluyendo seguro médico gratis para detectar enfermedades con tiempo, prevenir enfermedades, e incluir tratamientos y medicinas. Demandamos esto del país más rico del mundo. Únete a esta lucha en contra de las compañías farmacéuticas más ricas de los Estados Unidos”.

Este fue uno de sus últimos mensajes de López, quien también agradeció a todas las personas que le deseaban lo mejor durante su estancia en el hospital; pero el domingo, como a las 12 del medio día, un amigo cercano de la familia dio a conocer la noticia del fallecimiento del activista y los mensajes de dolo no se hicieron esperar.

La Coalición de los Migrantes Mexicanos y el concejal Gil Cedillo entre otras decenas de personas compartieron su más sentido pésame y muchos de ellos se mostraron totalmente incrédulos ante la inesperada partida de López.

“Destacado líder de la comunidad e incansable luchador en defensa de los derechos de nuestras familias migrantes en Estados Unidos. ¡Paz en su tumba!”, escribió la Coalición de los Migrantes Mexicanos.

Mientras que Cedillo, en un mensaje más extenso en su muro de Facebook habló de cómo y cuando conoció a López y su crecimiento como líder, el trabajo que hicieron juntos y lo importante que fue el activista en la lucha por los derechos de los inmigrantes.

Él fue leal e inflexible en su compromiso con nuestros valores compartidos, nuestras familias y nuestro futuro. Tuvimos diferencias y errores, pero siempre estuvimos juntos el uno al otro, recordándonos que si fallábamos tenía que ser para adelante”, expresó Cedilló, quien estuvo con López en sus últimos momentos.