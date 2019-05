6 razones por las que deberías integrar la tecnología Kia Drive Wise a tu auto

Si tu auto es Kia, te encantará obtener este sistema

Kia Drive Wise es un sistema de conducción inteligente capaz de asistir a los conductores mediante conducción autónoma y tecnologías de asistencia. Si has sabido de él mas no te has atrevido a adquirirlo, aquí te damos 6 razones para pensarlo mejor.

1. Detección de punto ciego

La detección de punto ciego del KIA Drive Wise trabaja para eliminar las áreas que no puedes ver. Esta función monitorea los puntos ciegos y te alerta con alarmas visuales el momento en el cual otro auto entra en tu rango visual.

2. Apoyo proactivo

Este apoyo incluye un sistema de información de límite de velocidad. Emplea una cámara que detecta señales de límite de velocidad para posteriormente exponer el límite máximo. La cámara también funciona con el sistema de advertencia de cambio de carril.

3. Soporte de frenado autónomo

Esta función usa un sensor y una cámara. El sistema detecta peatones y autos presentes en la vía y te avisa cuándo hay un riesgo potencial de colisión. Si no reaccionas a la alarma, el auto frenará de manera automática.

4. Sistema inteligente de aparcado

El sistema inteligente de aparcado del Drive Wise te ayuda a encontrar el lugar perfecto para estacionarte, dado que puedes ubicar sitios en los cuales tu vehículo puede caber cómodamente.

5. Control crucero inteligente

Esta función actúa como un control crucero mejorado. Podrás ajustar la velocidad que desees pero, mediante el uso de sensores, puede detectar cuándo te acercas a un vehículo u obstáculo. Si esto sucede, el auto desacelera de manera automática.

6. Espejo de mirada de alrededores

Por último, la función del espejo panorámico incluye 4 cámaras que te permiten apreciar todos los ángulos de tu vehículo. Podrás estacionarte cómodamente en lugares apretados sabiendo que puedes ver todos los ángulos posibles.

En resumen, parece que el Kia Drive Wise facilita enormemente la vida del conductor y acompaña con seguridad cada uno de tus viajes.