Compra un boleto de lotería en su “momento de suerte” y gana casi medio millón

El jugador de lotería quiere permanecer en el anonimato

Un hombre del condado de Oakland tuvo que irse a casa después de ganar un premio mayor de $472,139 dólares en el juego 50X The Cash Fast Cash de la Lotería de Michigan.

El jugador de 71 años, que quiere permanecer en el anonimato, le dijo a funcionarios de la Lotería de Michigan: “Siempre compro boletos de Fast Cash cuando salgo de un bar o restaurante porque siento que es cuando tengo más suerte”. “Compré un boleto de 50X The Cash después de la cena cuando salía de McClenaghan’s Irish Pub el martes y casi me desmayé cuando vi que había ganado. ¡Estaba tan conmocionado que tuve que conseguir que un amigo me llevara a casa!”

McClenaghan’s Irish Pub se encuentra en el municipio de Shelby.

El jugador visitó la sede de la Lotería el lunes para reclamar el premio mayor. Con sus ganancias, planea pagar facturas, completar algunas renovaciones en el hogar y luego invertir el resto.

“Sigo pensando: ‘¿Realmente gané?’ Parece que estoy soñando y probablemente lo haré hasta que el dinero llegue a mis manos”, dijo el jugador.

Para verificar los números ganadores de Powerball, Mega Millions y otros sorteos, haz clic aquí.