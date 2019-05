De La Habana viene un barco cargado de… jazz

El pianista Harold López-Nussa y su grupo traen inspiración cubana al Playboy Jazz Festival

El pianista y compositor cubano Harold López-Nussa y su agrupación vienen de La Habana, Cuba, con los sonidos de una isla atrapada entre su tumultuoso pasado y su incierto futuro.

El artista y su banda traerán una muestra de su música a nuestra ciudad el domingo 9 de junio, en el segundo día del Playboy Jazz Festival en el Hollywood Bowl.

“Es un festival muy prestigioso del cual he escuchado mucho… estoy emocionado de participar por primera vez con el nuevo álbum, ‘Un Día Cualquiera’, que hemos estado tocando en EEUU, Europa y Japón y que trae composiciones mías y algunos clásicos de la música cubana como Lecuona”, dice López-Nussa en entrevista con Impremedia desde su casa en La Habana.

“La idea [del álbum] era hacer un disco medio en vivo. A mí me gusta decir que lo que hacemos es cubano con mucha influencia del jazz y raíces del son, del danzón, de la conga oriental y la conga habanera, del cha cha cha, del bolero y del mambo, todo mexclado con un jazz actual”, explica.

López-Nussa proviene de una familia musical e inició su carrera de la mano de la música clasica; pero ahora el jazz es como una segunda piel.

“Mi papá es baterista de jazz, mi mamé profesora de piano y mi tío es un reconocido jazzista en Cuba… pero no fue sino hasta los 18 años que me decidí en llegar al jazz. Me costó mucho esta cosa de la improvisación pues yo venia de la música clásica, en donde se toca lo que está en la partitura, y me daba miedo al prinicipio. Pero me he enamorado del riesgo constante del jazz, en el que uno nunca está 100% seguro de cómo va a quedar”, dice.

El reto en el escenario del Hollywood Bowl no es poca cosa, pues el familiar formato con el que produjo este nuevo álbum, el trío, será un cuarteto para su presentación angelina.

“[El formato de cuarteto] es bien diferente porque cuando estás en un trío, el piano tiene la voz líder y es quien lleva la melodía: propone los tiempos e improvisa primero: allí me siento muy cómodo. Pero cuando estamos con la trompeta, ésta es a veces el instrumento líder. Es muy interesante porque no todo el tiempo tengo que llevar el peso [del grupo] y puedo compartirlo con otro instrumento melódico como la tompeta”.

En su show lo acompañarán su propio hermano Ruy en la batería; el bajista Luques Curtis y el trompetista cubano Mayquel Gonzáles, con quien lleva más de 10 años colaborando.

“Siempre ellos aportan a la composición, la trompeta el color y el sonido del bajo y con ellos se adquiere una dimensión que siempre es para mejor y le aporta mucho a los temas”, afirma cuando habla del resultado de su inspiración.

“Las ideas me vienen de experiencias que me pasan en La Habana, de la relación con las personas y sus problemas; de la felicidad y la tristeza de la vida… es eso con lo que me encierro con mi piano en el estudio”, explica el compositor que no es ajeno a las tensiones políticas que afectan la vida diaria de los isleños.

“Con la administracion de Obama hubo un acercamiento con el pueblo norteamericano muy beneficioso para la música; se podía ver, conocer y tocar con músicos norteamericanos que abren el espectro musical de una isla bloqueada y eso se refleja en la música. Esa apertura fue muy buena”, afirma.

Sin embargo su mensaje como el de los grandes de nuestro tiempo es claro: la música supera las fronteras.

“Ahora se cierra el cerco y tristemente para los cubanos todo está siendo mas dificil. Lo notas en las personas ya que cada vez hay más carencias materiales, algo que nos afecta a todos, a mí, a mi familia, a mi esposa y a mis amigos. A mí me gustaría que la música cruce esa frontera e intente unir a las personas, sin importar las creencias… unir a Cuba con los EE.UU.”, concluye.

En detalle:

Qué: Harold López-Nussa y su cuarteto de Jazz

Cuándo: junio 8 y 9 de 2019

Dónde: Playboy Jazz Festival en el Hollywood Bowl

Boletos: Hollywoodbowl.com