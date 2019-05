¿Expira el protector solar?

El inicio “no oficial” del verano, Memorial Day, se aproxima. Y es por esta época que muchas personas comienzan a hacer un recuento de su suministro de protector solar. ¿Necesitas comprar una botella nueva o te preguntas si lo que quedó en el tubo del año pasado hará su trabajo?

Depende. Los protectores solares permanecen efectivos durante 3 años, pero sí caducan; así que verifica la fecha en el envase y no la uses si la fecha está pasada.

Sin embargo, no todos los envases de protector solar llevan una fecha. Mientras el protector solar haya sido formulado para permanecer estable durante 3 años, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no requiere que el fabricante le ponga fecha.

Si tu protector solar no tiene una fecha de vencimiento y no puedes recordar cuándo lo compraste, no deberías arriesgarte a que todavía te proteja. Compra una botella nueva y usa un marcador permanente para escribirle la fecha de cuándo lo compraste.

Pero incluso si la fecha de caducidad de la protección solar es futura, el hecho de que sea realmente efectivo también depende de cómo lo hayas almacenado.

El calor y la humedad pueden acelerar la descomposición de la protección solar”, dice Susan Booth, quien supervisa las pruebas de los protectores solares en CR. “Si la botella o la lata están en tu carro o baño, las fluctuaciones de temperatura pueden haber afectado el producto. Pero si se ha mantenido a temperatura ambiente, está bien para usar. “Almacenado correctamente, un protector solar con una fecha de vencimiento de 6 meses debe funcionar tan bien como uno que tenga una fecha de vencimiento de 3 años.

Esto es cierto incluso si solo te queda media botella más o menos. “Abrir un protector solar, usar un poco y volver a taparlo no hará que el protector solar se dañe más rápido”, dice Booth. “Hemos vuelto a probar las muestras de protector solar de las pruebas del año anterior después de almacenarlas en nuestro laboratorio y no encontramos diferencias en el desempeño”.

Si el contenido del protector solar se ha separado, un protector solar “estropeado” se verá acuoso, o si ha cambiado de color o tiene un olor extraño, tíralo incluso si no ha caducado.

Si necesitas comprar un protector solar nuevo, considera uno de los protectores con mejor desempeño en las pruebas de Consumer Reports.

Protección solar

¿Los protectores solares realmente protegen tanto como dicen? En Taller del Consumidor, Sue Booth, experta de CR, explica lo que necesitas saber para protegerte del sol.

Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

