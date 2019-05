Kanye West pide que detengan ‘bullying’ contra Trump

El esposo de Kim Kardashian ha sido fiel admirador del polémico presidente

Kanye West será uno de los invitados de David Letterman en la nueva temporada de su talk show “My Next Guest Needs No Introduction” que sera lanzada el 31 de mayo en Netflix.

En el episodio con el artista y esposo de Kim Kardashian, Letterman visita a la pareja en su casa en donde se prueba ropa de la marca del famoso. Durante la entrevista sale a relucir el tema de Donald Trump que West ha apoyado durante su mandato.

“Esta es mi cosa con Trump, no tenemos que sentir lo mismo pero sí tenemos que derecho de sentir lo que sentimos”, dijo el rapero. Además de aclarar que cuando usa la gorra de “Make America Great Again” no es algo político si no que una manera de romper con el estigma sobre los que apoyan a Trump.

Letterman la preguntó a West si votó por Trump a lo que Kanye responde: “Nunca he votado en mi vida”.

“Entonces no tienes algo que decir en esto”, replicó el conductor.

Kanye prosigue a decir que la gente que apoya a Trump son “tratados como enemigos de los Estados Unidos”.

“Los liberales le hacen bullying a personas que apoyan a Trump”, dijo.