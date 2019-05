Un cine con camas dobles en lugar de asientos

Numerosas salas de cine ofrecen elementos extra a los clientes para promover el hecho de acudir al cine y no quedarse en casa viendo la televisión

Muchos aficionados al cine piensan que los asientos de muchas salas no son precisamente los más cómodos para disfrutar de una buena película. Suele ser habitual que no haya mucho espacio entre asientos, puesto que se aprovecha el espacio para llenarlo de sillas y, por lo tanto, de potenciales espectadores. Esto significa que queda un espacio mínimo para que podamos estirar las piernas. Por no hablar de la imposibilidad de reclinar el asiento.

En un intento por cambiar esto, Cinema Pathé, en Suiza, ha abierto recientemente una sala de cine VIP, que cuenta con camas dobles en lugar de asientos confinados

Esto promete una experiencia única, es casi como tener tu propio cine en casa. La sala VIP cuenta con 11 camas con reposacabezas ajustables, sábanas suaves, dos almohadas e incluso mesas de noche para que poner bebidas gratis y palomitas de maíz.

Cada entrada cuesta alrededor de $48.50 dólares, que te da acceso a la cama y todas sus comodidades, incluidas las bebidas y las palomitas de cortesía.

Además, cada cliente también obtiene su propio par de zapatillas, lo que hace que la experiencia sea aún más cómoda. Si te estás preguntando sobre los estándares de higiene, Venanzio Di Bacco, CEO de Pathé Suiza, asegura que todo se limpia y se reemplaza por productos nuevos o limpios antes de cada pase de la película.

Demasiadas comodidades para no disfrutar de la experiencia de ver una película en pantalla grande, lo que no garantiza que te puedas mantener despierto.