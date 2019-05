5 errores muy comunes que la gente hace al querer vender su casa

Evítalos para aumentar las posibilidades de realizar una buena y rápida venta

Vender una casa no es asunto fácil, y menos si estás cometiendo algunos errores que pueden espantar a los clientes o entorpecer las ventas. Así que asegúrate de no hacer las siguientes acciones que te compartimos. ¡Sigue leyendo!

Sobrevaloran su casa

En lugar de hacer esto, deberías establecer el precio a un valor justo de mercado o un poco por debajo del valor de mercado. Debes saber que, cuando se sobrevalora una propiedad, puede perder todos los compradores que la ven durante el primer mes que está a la venta, según dijo Spencer Cutler, vendedora de bienes raíces de Nueva York.

Escogen al vendedor adecuado

Elegir al agente de bienes raíces correcto es muy importante. No tienes que quedarte con el primero que veas, asegúrate de investigar y entrevistar a varios de ellos y fíjate que se especialicen en tu tipo de vivienda y vecindario. También deberías de fijarte en que tengan buenas estrategias de mercadotecnia y conexiones de primer nivel.

Usan una decoración muy específica en la casa

Es mejor no tener un estilo muy peculiar, porque si al comprador no le gusta ese tipo de muebles, podría decidir no comprar la casa. Es mejor tener una decoración tendiendo a lo minimalista para que los compradores puedan enfocarse más en la vivienda que en la decoración.

No embellecen su casa lo más posible

Una casa bien ordenada puede ser un imán para los clientes. Cada habitación debería estar bien organizada para que se vea lo más bella posible. Esto incluiría pintar habitaciones, cambiar muebles, cambiar alfombras, entre otras cosas.

