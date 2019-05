Houston: J.J. Watt le propuso matrimonio a su novia ¿Y la boda para cuando?

“Sabía que algo iba suceder porque se estaba comportando raro, 30 minutos antes me estaba pregunte y pregunte que me iba poner, le dije nunca me preguntas eso”, contó la futbolista

El jugador publicó el momento especial en su cuenta de Twitter. Foto: JJ Watt Twitter