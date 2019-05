No va a ‘Quinceañera’: Danna Paola desmiente ‘fake news’

La actriz está enfocada en hacer series y no telenovelas

Danna Paola recalcó que en su vida profesional ya no caben las telenovelas, así reaccionó cuando le informaron que está contemplada para ser la protagonista de la nueva versión de Quinceañera.

“¿Van hacer la nueva versión de Quinceañera? ¿De verdad? No sabía, ahora como que está de moda hacer remakes, ¿no? Pues yo no puedo, tengo muchos compromisos… Acabo de hacer la segunda temporada de Élite, estoy promocionando mi disco, no tengo tiempo”, comentó Danna.

Protagonista de telenovelas como “María Belén” y “Atrévete a Soñar”, le preguntaron sobre ¿por qué ya no quiere hacerlas?

“Pues porque quiero hacer otras cosas que me reten como actriz, estoy haciendo series y les tengo una sorpresa para televisión que no les puedo decir ahora, pero próximamente sabrán”, puntualizó.

La cantante está contenta por haber acabado la segunda temporada de la serie española Élite: “Acabamos de finalizar y estoy muy contenta porque quedó muy padre. Finalizamos grabaciones y estamos esperando que se estrene”, comentó.

La mexicana estuvo de promoción el pasado domingo firmando autógrafos y tomándose fotos con sus seguidores en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México.