Beto O’ Rourke promete legalización para indocumentados en sus primeros 100 días de gobierno

El candidato presidencial demócrata, Beto O’Rourke, prometió hoy que, si gana en 2020, trabajará con el Congreso para legalizar a la población indocumentada en sus primeros 100 días de gobierno, en el marco de una reforma migratoria integral.

De los 24 rivales demócratas para la nominación presidencial, O’Rourke se convirtió hoy en apenas el segundo en presentar un plan de reforma migratoria integral que combina medidas legislativas y órdenes ejecutivas pero que, con un Congreso dividido, tendría escasas oportunidades de lograr.

En el primer día de su presidencia, Beto usará su autoridad ejecutiva para frenar el trato inhumano de niños, reunificar a las familias que han sido separadas, reformar nuestro sistema de asilo, revertir la veda de viajes (para musulmanes), y eliminar el miedo a la deportación de los ‘Dreamers’ y ‘tepesianos’, según el plan reformista.

