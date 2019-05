Celebran 30 años de amistad con un tatuaje que sorprende a todos

View this post on Instagram

Tatuagem não tem idade, e que tal celebrar a amizade com uma linda tatuagem? Uma amizade de mais de 30 anos, não é pra qualquer uma. O símbolo escolhido é algo que as duas amam, e se tiverem juntas amam mais ainda 😂 cerveja no copo americano, um bate papo, coisas maravilhosas que a vida nos dá, combinado com uma bela amizade, não tem preço ❤️ 👵🏻👵🏻 ah, e uma é minha Avó e a outra quase avó 😁 . #tattoo2me #inspirationtattoo #tattoo #tattoos #tatuagem #tatuagemfeminina #tatuagemdelicada #tatuageminspiradora #tatuagembrasil #tattoostyle #tattooing #tattoodo #amizade #amizadeverdadeira #dreamstattoo #inspiredtattoo #topdastattoos #topsdastattoo #equillatera #equilattera