Jesse, hermano de Joy Huerta, comparte nuevas fotos de su sobrina

Muero de amor con esta porción nueva del cielo, gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia. Ella con sus primas se van a devorar al mundo y harán de el un lugar mejor para ellas y los que las rodean. Se siguen sumando mujeres, fuertes, inteligentes, hermosas y amorosas a mi vida llena de mujeres. Que bendecido y suertudo yo! When the praises go up, the blessings come down 🙏🏻❤️ Te amo Noah ❤️ Que locura sostener en mis brazos la bebé de mi hermanita bebé 😭❤️