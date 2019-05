Agentes migratorios hacen redadas en hoteles de Tapachula, Chiapas

Algunos administradores a las revisiones si no existe una orden judicial

MÉXICO – Ante el creciente flujo de migrantes indocumentados que llegan al estado sureño de Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha puesto en marcha operativos para realizar redadas en hoteles en la ciudad de Tapachula.

Ante esa situación la Asociación de Hoteles y Moteles de la frontera sur de Chiapas levantó la voz y pidió que si las autoridades van a continuar con los operativos, que giren órdenes judiciales, ya que el personal del INM llega a los negocios sin presentar el documento correspondiente.

Otros administradores de hoteles y moteles se han opuesto rotundamente al cateo.

“Los señores no me están presentando la orden de un juez, de un juez para hacer la requisa, no es de un juez”, expuso Miguel Ángel Ancheyta Bringas, gerente de hotel en Tapachula.

Por eso piden la orden judicial, ya que esas redadas, que califican de arbitrarios puede dañar la imagen ante los turistas.

“Qué se apeguen a la ley, nosotros de verdad se lo digo no estamos en contra si llegan con una orden”, exigió Martha Patricia Villaseñor Molet, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles.