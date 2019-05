Dayanara Torres despide a su hijo y muestra su cicatriz del cáncer

La exMiss Universo compartió una emotiva foto

Dayanara Torres compartió este jueves una emotiva publicación en sus redes sociales, en la que se despide de su hijo mayor, Cristian Marcus Muñiz, y a su vez exhibe la cicatriz que tiene en su pierna derecha, como consecuencia del tratamiento contra el cáncer de piel que batalla.

Resulta que su retoño de 18 años partió hacia Tailandia, como parte de un viaje escolar.

“Hard to say Goodbye! Que difícil es decir adiós! Aunque solo fuera un viaje de 10 días a Tailandia con su escuela… No quiero pensar en el otoño cuando se me vaya a la Universidad. #WarriorScar #CicatrizDeGuerrera #iWearItProudly #Bendecida #Survivor #DejarlosVolar #StretchingTheirWings #Blessed #BeBrave #ImWorthIt #tbt”, escribió la ex Miss Universo junto a una foto en la que abraza a Cristian.

Recientemente, la beldad boricua de 44 años anunció que su hijo fue aceptado en cuatro universidades. Dos de ellas le ofrecieron beca por mérito.

Cristian Marcus es hijo del cantante Marc Anthony, con quien Dayanara estuvo casada hasta marzo de 2004. También procrearon a Ryan Adrián.